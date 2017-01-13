Минюст Дании предложил план по борьбе с радикализацией граждан В Дании террористическая пропаганда может стать уголовным преступлением.

Дания

Министерство юстиции Дании обнародовало план, призванный помочь в борьбе против радикализации граждан путем пропаганды в интернете.

Об этом сообщает The Local.

План состоит из четырех пунктов и включает в себя блокировку доступа к веб-сайтам с "пропагандой террористических организаций".

Так, в законопроекте, поданным Минюстом в парламент, отмечается, что решение о блокировании некоторых веб-сайтов будет выноситься "по решению суда после запроса полиции".

Также законопроект включает в себя предложения относительно определения террористической пропаганды уголовным преступлением, а также относительно прохождения радикально настроенными заключенными так называемой "программы выхода" в качестве условия для их условно-досрочного освобождения.

В ведомстве также подчеркнули, что мероприятия, включенные в план правительства, предназначенные для борьбы с "серьезной угрозой для нашего свободного и открытого общества, к которому проникают радикально настроенные исламисты, которые подверглись влиянию террористической пропаганды".

"Мы должны предотвратить, чтобы впечатлительные молодые люди становились радикальными и поддерживали подлую идеологию террористических организаций", - подчеркнул министр юстиции Дании Серен Поулсен.

Напомним, в декабре Дания признала российскую агрессию одной из основных угроз своей безопасности.