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Санкции против России почти не влияют на экономику ЕС, - Еврокомиссия

Ограничения будут действовать, пока Россия не выполнит в полном объеме Минские соглашения.

Санкции против России почти не влияют на экономику ЕС, - Еврокомиссия
Майя Косьянчич
Фото: Радио Балтика

Введенные Евросоюзом экономические секторальные санкции в отношении России в ответ на агрессию против Украины оказывают минимальное влияние на экономику самого блока европейских стран.

Об этом заявила представитель Еврокомиссии Майя Косьянчич, передает "Укринформ".

"Относительно конкретного влияния я могу сказать, что он является минимальным на экономики стран-членов", - подчеркнула представитель Еврокомиссии.

В отношении России действуют три пакета санкций Евросоюза. Первыми были введены индивидуальные санкции против граждан России и Украины, которых Европа считает ответственными за подрыв территориальной целостности Украины. Эти санкции действуют до 15 марта 2017 года. Срок действия экономических секторальных санкций против России заканчивался 31 июля 2017 года. Срок действия торговых и инвестиционных санкций против Крыма заканчивается 23 июня 2017 года.

При этом есть политическое решение ЕС, согласно которому санкции будут продлеваться до тех пор, пока Россия не выполнит в полном объеме Минские соглашения.

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Тэги: Россия, экономика, Еврокомиссия, санкции, Евросоюз

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