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США отказались от политики легализации мигрантов с Кубы

Ранее любой кубинец, не имеющий визы, но сумевший добраться до США, получал возможность остаться в стране.

США отказались от политики легализации мигрантов с Кубы
Фото: bbc.com

Президент США Барак Обама отменит политику выдачи вида на жительства кубинцам, добравшимся до американского берега.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в американском правительстве.

В рамках этой программы любой кубинец, не имеющий визы, но сумевший добраться до США, получает возможность остаться в стране. Из-за этого многие жители острова зачастую совершали опасные путешествия до побережья Флориды на самодельных плотах.

Представители других стран, пытающиеся проникнуть в США подобным образом, могут быть арестованы и депортированы.

Гавану проинформировали об отмене этой политики, рассказал CNN высокопоставленный представитель кубинского правительства.

Нормализация отношений между властями Кубы и США началась в 2014 году. В августе 2015 на остров приехал госсекретарь США Джон Керри, на Кубе было открыто американское посольство. В марте 2016 года Гавану посетил президент Барак Обама.

Позже между странами было восстановлено чартерное авиасообщение. США также ослабили торговое эмбарго против Кубы. При этом избранный американский президент Дональд Трамп в ноябре пригрозил отказаться от нормализации отношений с Гаваной.

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Тэги: США, Куба, мигранты

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