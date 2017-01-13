Власти Венгрии планируют задерживать всех искателей убежища Согласно законодательству ЕС, взятие мигрантов под стражу возможно только в исключительных случаях.

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Власти Венгрии планируют автоматическое задержание всех искателей убежища до завершения процедуры предоставления убежища во время повышенной террористической угрозы.

Об этом заявил высокопоставленный венгерский чиновник, имя которого не называется, передает EUobserver.

"Им (просителям убежища - ред.) не позволять оставлять транзитные зоны, предназначенные для мигрантов", - говорится в сообщении.

Согласно законодательству ЕС, взятие под стражу возможно только в исключительных случаях. Так, в прошлом году иранский беженец выиграл дело против Венгрии в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) за то, что был помещен в тюрьму на 58 дней.

Напомним, что в ноябре парламент Венгрии отказался принимать поправку в Конституцию страны, которая могла бы запретить размещение мигрантов.

Ранее, в конце октября, премьер-министр Венгрии Орбан пригрозил ЕС судом из-за квот на мигрантов.

В начале октября в Венгрии из-за низкой явки провалился инициированный Орбаном референдум, призванный определить волю граждан страны по поводу квот Евросоюза по расселению беженцев.

Ранее венгерский премьер заявил, что ЕС следует депортировать всех нелегальных мигрантов. По его словам, есть лишь одно решение, которое устроит все страны ЕС, включая Германию, испытывающую проблемы с мигрантами.

Европа в 2015 году испытала наплыв беженцев из охваченных военными действиями стран Ближнего Востока. Один из путей проникновения мигрантов в ЕС проходил через Венгрию.