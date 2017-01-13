Президент Таджикистана назначил своего сына мэром Душанбе Несколькими неделями ранее дочь Рахмона получила должность в МИД Таджикистана.

Эмомали Рахмон

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил своего 29-летнего сына Рустама мэром столицы Душанбе.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По информации пресс-службы Рахмона, Рустам Эмомали, который ранее возглавлял агентство по государственному финансовому контролю и антикоррупционной деятельности, заменил в должности мэра Махмадсаида Убайдуллоева, который руководил столицей 19 лет. Уволены также все заместители Убайдуллоева и председателей районов Душанбе.

64-летний Убайдуллоев остается председателем верхней палаты парламента Таджикистана. Его считают вторым лидером страны после президента.

Как известно, несколько недель назад третья дочь Рахмона Рухшона стала главой департамента международных отношений Министерства иностранных дел Таджикистана.

Еще несколько близких родственников Рахмона занимают важные официальные должности или контролируют прибыльный бизнес.

В целом у Рахмона девятеро детей. Президентом Таджикистана он является с 1992 года. В мае 2016 года Эмомали Рахмон получил право пожизненно остаться президентом Таджикистана.