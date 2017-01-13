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Сирия сообщила об авиаударе Израиля по аэродрому вблизи Дамаска

Режим Асада пообещал ответить на израильскую атаку.

Сирия сообщила об авиаударе Израиля по аэродрому вблизи Дамаска
Фото: www.1news.az

Командование сирийской армии заявило, что Израиль нанес удар по военному аэродрому вблизи столицы Дамаска.

Об этом сообщает агентство Рейтер

Сирия заявила, что ракеты были выпущены из района недалеко от Тивериадского озера на севере Израиля. Военные представители режима Асада назвали бомбардировки "вопиющими" и пообещали ответить на атаку.

Речь идет об авиабазе в районе Эль-Мезза на западе Дамаска. Издание The Times of Isael со ссылкой на очевидцев сообщает о пожаре и машинах "скорой помощи" в районе аэродрома.

Сирийские военные в декабре заявляли об ударе израильских ВВС в районе Дамаска ракетами земля-земля. The Times of Israel тогда отмечала, что около Дамаска находятся отряды ливанского движения "Хезболла", которое Израиль считает террористической организацией. "Хезболла" в Сирии воюет на стороне режима президента Башара Асада.

Как сообщалось накануне, боевые действия в Дамаске продолжаются, несмотря на режим тишины, действующий с 30 декабря.

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Тэги: Сирия, Израиль, авиаудары

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