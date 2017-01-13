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В Польшу прибыла танковая бригада США

Россия сочла дислокацию американской военной техники угрозой свом интересам.

В Польшу прибыла танковая бригада США
Фото: РАР

Передовые части 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США, следующей через Германию, пересекли границу Польши. В ближайшие дни в эту страну должна прибыть основная часть американской бронетанковой бригады, которая насчитывает более трех тысяч военных, имеющих на вооружении 87 танков "Абрамс", 18 самоходных гаубиц Paladin, 144 БМП Bradley и более 400 автомобилей Humwee, передает Немецкая волна.

Американская бронетанковая бригада, постоянно дислоцированная в Колорадо, призвана укрепить восточный фланг НАТО в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость"). Как отмечает агентство AFP, это крупнейшая передислокация войск США после окончания холодной войны. Отдельные подразделения группы помимо Польши будут размещены по ротационному принципу в Эстонии, Латвии, Литве, а также в Венгрии, Румынии и Болгарии. Личный состав бригады и техника будет меняться каждые девять месяцев.

Россия сочла дислокацию американской военной техники наращиванием присутствия США в Европе и оценила ее как угрозу своим интересам.

"Любая страна наращивание иностранного военного присутствия у своих границ может воспринимать и будет воспринимать негативно. Мы смотрим на это как на угрозу для нас", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Решение о поддержке национальных вооруженных сил государств Восточной Европы, входящих в НАТО, было принято Североатлантическим альянсом в 2014 году после аннексии Россией украинского полуострова Крым. Распоряжение о дислокации бронетанковой бригады отдал покидающий свой пост президент Соединенных Штатов Барак Обама. Помимо этого, еще один батальон НАТО под командованием США планируется разместить в северо-восточном районе Польши на границе с Калининградом.

Напомним, Генсек НАТО назвал Россию причиной размещения войск альянса в Балтии и Польше.

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Тэги: США, Россия, блок НАТО, Польша, Дмитрий Песков

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