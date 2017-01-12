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Меркель призвала ЕС сохранять единство

Канцлер также признала ошибочность позиции Германии в начале кризиса беженцев.

Меркель призвала ЕС сохранять единство
Фото: EPA/UPG

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала 27 стран-членов Европейского Союза сохранять единство, в частности в переговорах с Великобританией по ее выхода из ЕС. Об этом она заявила на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелом, передает DW.

"Мы полностью согласны, что не можем позволить себе быть разобщенными", - цитирует ее агентство AFP.

В контексте подготовки к следующему саммиту ЕС Меркель заявила, что Евросоюз требует четкой повестки дня, в частности относительно разрешения кризиса беженцев.

По словам канцлера, ЕС должен прежде всего эффективно охранять свои внешние границы и противодействовать контрабанде людей, а затем решить вопрос справедливого распределения беженцев. На кону, по ее словам, - свобода передвижения внутри Шенгенской зоны.

Канцлер Германии признала, что США и ФРГ ранее не были готовы участвовать в такой системе распределения мигрантов. Говоря о проблемах Испании и Италии с беженцами, она отметила, что Берлин был убежден - Германии это не коснется.

Напомним, в начале декабря Меркель заявила, что части мигрантов придется покинуть Германию.

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Тэги: Великобритания, Германия, мигранты, беженцы, Евросоюз, Ангела Меркель, "Брексит"

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