Кандидат на пост главы Пентагона выступил за военную помощь Украине В бюджете Пентагона в 2017 году выделено $3,4 млрд с целью реагирования на поведение России.

Дональд Трамп и Джеймс Мэттис Фото: EPA/UPG

Соединенные Штаты после прихода новой администрации должны продолжить поддержку Украины, даже больше - усилить ее потенциал вместе с европейскими союзниками по Североатлантическому альянсу на фоне угроз со стороны Российской Федерации.

Такую позицию выразил кандидат на пост министра обороны США Джеймс Мэттис в ответах Сената США на ключевые вопросы относительно дальнейшей политики Пентагона, сообщает Укринформ.

"Я выступаю за поддержку (военной – ред.) помощи Украине для укрепления ее суверенитета", - сказал Мэттис.

В этой связи он подчеркнул необходимость для США продолжать Европейскую инициативу обеспечения безопасности, на которую в бюджете Пентагона в 2017 году выделено $3,4 млрд с целью реагирования на поведение России.

Ранее сообщалось, что Мэттис заявил о готовности выступать за поддержку стран Балтии и территориальную целостность Украины и заявил, что Путин хочет расколоть НАТО.