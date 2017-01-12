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Кандидат на пост главы Пентагона выступил за военную помощь Украине

В бюджете Пентагона в 2017 году выделено $3,4 млрд с целью реагирования на поведение России.

Кандидат на пост главы Пентагона выступил за военную помощь Украине
Дональд Трамп и Джеймс Мэттис
Фото: EPA/UPG

Соединенные Штаты после прихода новой администрации должны продолжить поддержку Украины, даже больше - усилить ее потенциал вместе с европейскими союзниками по Североатлантическому альянсу на фоне угроз со стороны Российской Федерации.

Такую позицию выразил кандидат на пост министра обороны США Джеймс Мэттис в ответах Сената США на ключевые вопросы относительно дальнейшей политики Пентагона, сообщает Укринформ.

"Я выступаю за поддержку (военной – ред.) помощи Украине для укрепления ее суверенитета", - сказал Мэттис.

В этой связи он подчеркнул необходимость для США продолжать Европейскую инициативу обеспечения безопасности, на которую в бюджете Пентагона в 2017 году выделено $3,4 млрд с целью реагирования на поведение России.

Ранее сообщалось, что Мэттис заявил о готовности выступать за поддержку стран Балтии и территориальную целостность Украины и заявил, что Путин хочет расколоть НАТО.

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Тэги: США, Пентагон

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