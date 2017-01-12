Кандидат на пост главы ЦРУ обвинил Россию во вторжении в Украину Майк Помпео заявил, что РФ не сделала "почти ничего, чтобы помочь уничтожению "Исламского государства".

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Выдвинутый Дональдом Трампом кандидат на должность директора ЦРУ Майк Помпео обвинил Россию во вторжении в Украине, передает ВВС.

Майк Помпео заявил, что Россия ворвалась в Украине и оккупировала ее территорию.

"Россия начала агрессивно утверждаться в мире, ворвавшись в Украине и оккупировав ее территорию, угрожая Европе и при этом не делая почти ничего, чтобы помочь уничтожению "Исламского государства", - сказал Помпео.

Будущий глава ЦРУ также заявил, что согласен с выводами американских спецслужб, что Москва стоит за кибератаками с целью повлиять на американские выборы.

Накануне выдвинутый Дональдом Трампом на должность госсекретаря США Рекс Тиллерсон поддержал передачу Украине летального оружия.