Глава ОБСЕ счел маловероятной вооруженную миссию на Донбассе Среди стран-членов организации нет поддержки такой идеи.

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Среди стран-членов ОБСЕ нет поддержки идеи вооруженной полицейской миссии, уверяет Себастиан Курц. В то же время он выступает за улучшение оснащения наблюдателей на Востоке Украины.

Об этом сообщает DW.

Министр иностранных дел Австрии, которая сейчас председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Себастьян Курц заявил о необходимости усилить Специальную мониторинговую миссию (СММ) организации в Украине. В частности - предоставить лучшее снаряжение и технику для контороля ситуации ночью, заявил он в интервью изданию Kurier, опубликованном в четверг, 12 января.

"Если удастся обеспечить мониторинговой миссии лучший доступ (к районам на Донбассе. - Ред.), возможность контроля ночью, и улучшить ее техническое оснащение, можем достичь прогресса и приблизиться к работающему режиму прекращения огня", - отметил Курц.

Впрочем, он выразил сомнения в том, что идея вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе может стать реальностью, в частности из-за отсутствия поддержки среди стран-членов организации.

Среди других планов Австрии во главе ОБСЕ Курц назвал лоббирование ослабление санкций против России "шаг за шагом" в обмен на "позитивное развитие событий на месте".

Ранее во время своего визита на Донбасс Курц отметил, что СММ ОБСЕ и в дальнейшем в рамках своего мандата будет расширять зоны своего контроля на всю территорию Донбасса. Главной задачей останется контроль за прекращением боевых действий.