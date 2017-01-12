Кандидат на пост главы Пентагона заявил, что Путин хочет расколоть НАТО
Мэттис будет выступать за поддержку стран Балтии и территориальную целостность Украины.
Выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост министра обороны Джеймс Мэттис заявил, что президент РФ Владимир Путин пытается расколоть страны НАТО.
Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
В ходе сенатских слушаний по кандидатурам на посты в будущем правительстве Мэттис отметил, что мировой порядок столкнулся с самой большой угрозой со времен Второй мировой войны. И эту угрозу, подчеркнул он, представляют Россия, Китай и террористические группировки.
Отвечая на вопросы сенаторов, он сказал, что он будет выступать за укрепление единства НАТО и в частности за поддержку стран Балтии, которые ощущают угрозу со стороны России, и за территориальную целостность Украины. При этом он заявил, что США нуждаются в усилении своей военной мощи.
В то же время Мэттис заявил, что согласен с президентом Трампом относительно налаживания сотрудничества с Москвой в тех вопросах, где это будет возможно.
Джеймс Мэттис может стать первым кадровым военнослужащим во главе Пентагона более чем за полвека. В настоящий момент американское законодательство запрещает военным, пробывшим в отставке менее семи лет, возглавлять министерство обороны, если сенат не примет особое решение сделать исключение.
Генерал Мэттис ушел в отставку из Корпуса морской пехоты в 2013 году, а до этого возглавлял Центральное командование США.
Накануне выдвинутый Дональдом Трампом на должность госсекретаря США Рекс Тиллерсон поддержал передачу Украине летального оружия.