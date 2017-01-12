В МИД РФ заявили об ошибках в "российской" части "списков Савченко"

Фото: EPA/UPG

В России заявили об обнаружении ложных данных в списках пленных и пропавших без вести на Донбассе, обнародованных народным депутатом Украины Надеждой Савченко.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"По нашим данным, информация госпожи Савченко ... имеет очень приблизительный характер. В списках, которые мы видели, есть немало россиян, которые были уже давно освобождены", - заявила на брифинге в Москве пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Кроме того, по словам Захаровой, в списках были "фамилии людей, чьи дела имеют чисто уголовное почву и никак не связаны с ситуацией на Донбассе".

Она не уточнила, что именно имела в виду этими словами: наличие в списках россиян-уголовников, освобождения которых требуют поддерживаемые Россией сепаратисты, или имеющиеся там имена украинцев, которых Украина, согласно минских договоренностей, считает незаконно задержанными заложниками, которые должны быть освобождены и которым Россия приписывает уголовные правонарушения.

Ранее о многочисленных неточностях и ошибках в "списках Савченко", в частности, наличие там имен уже освобожденных или умерших, заявляли также в Службе безопасности Украины.

Напомним, во вторник Савченко опубликовала списки украинцев, которые удерживаются на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины (подтверждены стороной, которая их удерживает) - 41 человек; списки украинцев, освобождения которых запрашивает Украина - 121 человек; списки людей, освобождения которых запрашивает "ДНР" - 524 человека; списки людей, освобождения которых запрашивает "ЛНР" - 377 человек; списки политзаключенных, которые содержатся в российских тюрьмах, - 44 человека; списки российских военных и россиян, которые попали в украинские тюрьмы за преступления против Украины в период 2014-2016 годов - 102 человека.

В среду Савченко скорректировала списки пленных, в результате чего перечень украинцев пополнился 14 фамилиями.