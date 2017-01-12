Марин Ле Пен заметили в "Трамп Тауэр" в Нью-Йорке
Ле Пен пила кофе вместе с тремя мужчинами.
Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заметили в ресторане небоскреба "Трамп Тауэр" в Нью-Йорке.
Об этом пишет издание The Hill.
Ле Пен пила кофе вместе с тремя мужчинами, среди - вице-президент французского "Национального фронта" Луи Алио и сторонник избранного президента США бизнесмен Джордж Ломбарди. Встречи с Дональдом Трампом у Ле Пен запланировано не было.
Напомним, Марин Ле Пен сейчас является один из самых рейтинговых политиков во Франции. Согласно последним соцопросам, она проходит во второй тур президентских выборов, где встретится, скорее всего, с представителем партии "Республиканцы" Франсуа Фийоном.
В случае ее избрания, Ле Пен заявила, что Франция покинет НАТО, "по крайней мере, состав командования". Также она неоднократно говорила о возможном выходе страны из Евросоюза.
Первый тур выборов президента Франции состоится 23 апреля, второй - 7 мая.