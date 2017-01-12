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Марин Ле Пен заметили в "Трамп Тауэр" в Нью-Йорке

Ле Пен пила кофе вместе с тремя мужчинами.

Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заметили в ресторане небоскреба "Трамп Тауэр" в Нью-Йорке.

Об этом пишет издание The Hill.

Ле Пен пила кофе вместе с тремя мужчинами, среди - вице-президент французского "Национального фронта" Луи Алио и сторонник избранного президента США бизнесмен Джордж Ломбарди. Встречи с Дональдом Трампом у Ле Пен запланировано не было.

Фото: twitter.com/GideonResnick

Напомним, Марин Ле Пен сейчас является один из самых рейтинговых политиков во Франции. Согласно последним соцопросам, она проходит во второй тур президентских выборов, где встретится, скорее всего, с представителем партии "Республиканцы" Франсуа Фийоном.

В случае ее избрания, Ле Пен заявила, что Франция покинет НАТО, "по крайней мере, состав командования". Также она неоднократно говорила о возможном выходе страны из Евросоюза.

Первый тур выборов президента Франции состоится 23 апреля, второй - 7 мая.

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Тэги: США, Дональд Трамп, Марин Ле Пен

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