Вероятный автор записки о "компромате" на Трампа скрывается, - ВВС Мужчина скрылся до того, как СМИ сообщили о вероятном компромате на избранного президента США.

Трамп Фото: EPA/UPG

Бывший офицер британской разведки Ми-6 Кристофер Стил, который, предположительно, является автором аналитической записки о существовании российского "компромата" на Дональда Трампа, скрывается.

Об этом сообщает "BBC-Украина".

По данным издания, мужчина, у которого есть собственная разведывательная фирма в Лондоне, судя по всему, на этой неделе выехал из своего жилья.

При этом уточняется, что соседи Стила в графстве Беркшир рассказали, что он якобы попросил их присматривать за своими котами и уехал во вторник или среду - до того, как информационное пространство всколыхнули новости о вероятном компромате на будущего президента США.

По данным ВВС, именно Кристофер Стил является автором записки, в которой содержатся данные, компрометирующие Трампа. Именно эту записку опубликовал CNN. В ней, в частности, утверждается, что Кремль имеет в своем распоряжении пикантные видео с Дональдом Трампом, а также материалы о его сомнительной бизнес-деятельности.

Американские спецслужбы не подтверждают существования такой информации. Сам Трамп, как и российская власть, отрицают все сообщения о компромате.