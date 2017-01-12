Всемирный банк: у РФ не хватает денег на выполнение общественного договора Эксперты подчеркивают, что России необходимо срочно заняться вложениями в социальную, коммунальную, транспортную и энергетическую сферу.

Всемирный банк Фото: wiwo.de

У России больше нет денег на выполнение общественного договора со своими гражданами.

Об этом говорится в докладе Всемирного банка "Пути достижения всеобъемлющего экономического роста", представленном на Гайдаровском форуме, передает "Дождь".

Авторы доклада указывают, что В России основой общественного договора является обеспечение граждан рабочими местами, дешевыми госуслугами и социальными выплатами в обмен на предоставление властям широких полномочий и возможность играть "роль руководителя и управляющего".

Последние 10 лет у россиян укреплялись ожидания от государства, отмечают авторы документа. Общество, в частности, рассчитывает, что власти обеспечат бесплатную медицину и образование, дешевые услуги ЖКХ. Однако эти ожидания, считает ВВ, больше нечем оправдывать.

Как следует из доклада, бюджетные средства на соцподдержку тратились в ущерб другим статьям, в том числе инвестициям в социальную и коммунальную инфраструктуру, здравоохранение и образование. В итоге "качество и справедливость предоставления таких услуг перестали оправдывать ожидания".

В документе также подчеркивается, что России необходимо срочно заняться вложениями в социальную, коммунальную, транспортную и энергетическую сферу.

"В 2012-2014 годах государственные расходы России на инфраструктуру составили менее 1 процента ВВП в год, в то время как потребности в таких инвестициях оцениваются на уровне 1 триллиона долларов - 75% российского ВВП за 2015 год", - приводит ТАСС выдержки из доклада.

Российским властям, по мнению экспертов ВВ, также необходимо начать реализовывать реформы, нацеленные на повышение производительности труда, развитие человеческого капитала и госуправления.

"Реформы необходимо проводить срочно, пока неравенство и уязвимость не обострились в условиях бюджетных проблем, связанных с падением цен на сырьевые товары, пока демографические изменения не начали оказывать чрезмерно сильное давление на спрос на рабочую силу труда и на бюджетные ресурсы", - цитирует доклад "Финмаркет".

Напомним, в октябре 2016 года Минэкономики России предсказало ей 20 лет стагнации.