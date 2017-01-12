Боевые действия в Дамаске продолжаются, несмотря на режим тишины Обстрелам подверглись жилые кварталы сирийской столицы.

Дамаск

Боевые действия в сирийской столице Дамаске продолжаются, несмотря на режим прекращения огня, действующий на всей территории Сирии с 30 декабря.

Об этом пишет The Telegraph.

Сирийские государственные СМИ опубликовали кадры обстрела ракетными установками и минометами жилых кварталов Дамаска.

Как известно, перемирие, установленное в Сирии при поддержке Турции и России 30 декабря, постоянно нарушается. Наблюдатели заявляют об ожесточенных боях к югу от Дамаска, а также о взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля на военном блокпосту на Голанских высотах. В результате взрыва погибли восемь человек.

Как сообщалось 7 января, жертвами взрыва в подконтрольном сирийским повстанцам городе стали 60 человек.