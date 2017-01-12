Боевые действия в Дамаске продолжаются, несмотря на режим тишины
Обстрелам подверглись жилые кварталы сирийской столицы.
Боевые действия в сирийской столице Дамаске продолжаются, несмотря на режим прекращения огня, действующий на всей территории Сирии с 30 декабря.
Об этом пишет The Telegraph.
Сирийские государственные СМИ опубликовали кадры обстрела ракетными установками и минометами жилых кварталов Дамаска.
Как известно, перемирие, установленное в Сирии при поддержке Турции и России 30 декабря, постоянно нарушается. Наблюдатели заявляют об ожесточенных боях к югу от Дамаска, а также о взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля на военном блокпосту на Голанских высотах. В результате взрыва погибли восемь человек.
Как сообщалось 7 января, жертвами взрыва в подконтрольном сирийским повстанцам городе стали 60 человек.