Спасти и сохранить: чем занимаются украинские реставраторы искусства
Спасти и сохранить: чем занимаются украинские реставраторы искусства
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
Голова Держкіно Пилип Іллєнко: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно, а щось інше"
Голова Держкіно Пилип Іллєнко: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно, а щось інше"
Обама выступил с прощальной речью
Обама выступил с прощальной речью
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
ГлавнаяМир

Боевые действия в Дамаске продолжаются, несмотря на режим тишины

Обстрелам подверглись жилые кварталы сирийской столицы.

Боевые действия в Дамаске продолжаются, несмотря на режим тишины
Дамаск

Боевые действия в сирийской столице Дамаске продолжаются, несмотря на режим прекращения огня, действующий на всей территории Сирии с 30 декабря.

Об этом пишет The Telegraph

Сирийские государственные СМИ опубликовали кадры обстрела ракетными установками и минометами жилых кварталов Дамаска.

Как известно, перемирие, установленное в Сирии при поддержке Турции и России 30 декабря, постоянно нарушается. Наблюдатели заявляют об ожесточенных боях к югу от Дамаска, а также о взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля на военном блокпосту на Голанских высотах. В результате взрыва погибли восемь человек.

Как сообщалось 7 января,  жертвами взрыва в подконтрольном сирийским повстанцам городе стали 60 человек.

Новости по теме:

Тэги: Сирия, обстрелы

Читайте в разделе