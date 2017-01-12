CNN попросил Трампа обосновать обвинения в "публикации фейков" В CNN отметили, что специально не стали публиковать 35-страничный документ, поскольку "не подтвердили утверждения в докладе".

Дональд Трамп Фото: EPA/UPG

Публикация CNN об отчете американской разведки, в котором приведены доказательства сбора Россией компромата на Дональда Трампа, отвечает стандартам журналистской работы и является информированием общественности о работе правительства.

Об этом говорится в заявлении телерадиокомпании CNN, опубликованном в ответ на высказывания Трампа о "фейковости" новостей этой новостной организации.

"Решение CNN опубликовать репортаж с аккуратно подобранными источниками о том, как работает наше правительство, кардинально отличается от решения BuzzFeed опубликовать неподтвержденные данные. Команда Трампа знает это", - говорится в заявлении телеканала.

В CNN отметили, что специально не стали публиковать документ на 35 страницах, который позже опубликовал BuzzFeed, поскольку "не подтвердили утверждения в докладе".

"Мы призываем (команду Трампа – ред.) пояснить, в частности, что им кажется неточным", - написали журналисты.

На вчерашней пресс-конференции избранный президент США Дональд Трамп не позволил журналисту CNN задать ему вопрос и назвал новости этой организации "фейковыми", а саму компанию "ужасной".

Накануне CNN сообщил об отчете американской разведки, в котором приведены доказательства сбора Россией компромата на Трампа. После этого портал Buzzfeed опубликовал документ, который послужил основой для этого отчета. Позже Трамп отреагировал на опубликованный порталом Buzzfeed документ с компроматом на него и отрицал любые связи с Россией.