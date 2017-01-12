Эксперты исключают версию о теракте на борту российского Ту-154 Расследование катастрофы продолжаются.

Ту-154, схожий с потерпевшим крушение Фото: wikipedia.org

Эксперты установили, что Ту-154 Минобороны РФ, упавший в Черное море, не сбивали и не взрывали.

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"Как стало известно "Ъ", на днях были завершены назначенные военным следствием взрывотехнические экспертизы извлеченных со дна Черного моря обломков самолета Ту-154Б-2, разбившегося 25 декабря 2016 года сразу после вылета с сочинского аэродрома "Адлер". Следов криминального взрыва на борту самолета или его боевого поражения ракетой эксперты не обнаружили - таким образом, высказываемые ранее предположения о теракте были изучены следствием и аргументированно исключены из списка возможных причин катастрофы, жертвами которой стали 92 человека", - говорится в сообщении.

Напомним, самолет Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение возле Сочи 25 декабря. По данным ведомства, на борту находилось 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых - артисты военного ансамбля им.Александрова и представители трех российских телеканалов.

Как сообщалось в конце декабря, среди возможных причин крушения Ту-154 рассматриваются версии технической неисправности и ошибки пилотирования.