Трамп скрывает информацию о своих финансовых связях с Россией, - Белый дом В Вашингтоне считают, что такая секретность лишь "сеет сомнения в обществе".

Джош Эрнест

Избранный президент США Дональд Трамп скрывает информацию о своих финансовых связях с Россией, а также связи своей семьи.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, передает агентство Рейтер.

"Есть достаточно свидетельств, которые они (Дональд Трамп и его семья - ред.) могут собрать, чтобы опровергнуть обвинения как безосновательные. Но они этого не делают", - сказал Эрнст, добавив, что такая секретность лишь "сеет сомнения в обществе".

На пресс-конференции 11 января Трамп, отвечая на вопрос о публикации доклада о "русском компромате" на него, заявил: "У меня нет никаких дел с Россией. Я не брал кредитов, у меня нет деловых связей с Россией".

Накануне CNN сообщила, что в приложении на двух страницах в докладе разведки США о "вмешательстве" России в процесс выборов президента США спецслужба также представила засекреченные документы, согласно которым у российских спецслужб есть компромат на Трампа. Он включает как личные данные, так и финансовую документацию.

Кроме того, издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад с якобы собранным российскими спецслужбами компроматом на избранного президента США. Трамп назвал доклад фейковым, а публикацию - "политической охотой на ведьм".