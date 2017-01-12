В Сербии столкнулись поезда, есть пострадавшие
Движение поездов на севере Сербии в направлении Венгрии было приостановлено.
В результате столкновения двух поездов на севере Сербии ранения получили 22 человека.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на сербское государственное телевидение.
Авария произошла в среду вечером, когда пассажирский поезд врезался в грузовой вблизи северного города Нови-Сад.
По данным местных медиков, все полученные травмы не являются опасными для жизни. Отмечается, что среди пострадавших есть ребенок.
По данным сербских СМИ, столкновение могло стать следствием экстремальной зимней погоды, которая пришла в Сербию с прошлой недели.
Местные СМИ также сообщают, что движение поездов на севере Сербии в направлении соседней Венгрии было приостановлено.
Напомним, что в декабре в Болгарии поезд сошел с рельсов и взорвался: погибли четыре человека, еще 20 пострадали.