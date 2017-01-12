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В Сербии столкнулись поезда, есть пострадавшие

Движение поездов на севере Сербии в направлении Венгрии было приостановлено.

В Сербии столкнулись поезда, есть пострадавшие
Фото: academic.ru

В результате столкновения двух поездов на севере Сербии ранения получили 22 человека.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на сербское государственное телевидение.

Авария произошла в среду вечером, когда пассажирский поезд врезался в грузовой вблизи северного города Нови-Сад.

По данным местных медиков, все полученные травмы не являются опасными для жизни. Отмечается, что среди пострадавших есть ребенок.

По данным сербских СМИ, столкновение могло стать следствием экстремальной зимней погоды, которая пришла в Сербию с прошлой недели.

Местные СМИ также сообщают, что движение поездов на севере Сербии в направлении соседней Венгрии было приостановлено.

Напомним, что в декабре в Болгарии поезд сошел с рельсов и взорвался: погибли четыре человека, еще 20 пострадали.

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Тэги: Сербия, железнодорожная катастрофа

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