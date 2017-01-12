В Бельгии арестован подозреваемый в причастности к терактам в Париже Подозреваемый, вероятно, предоставил террористам поддельные документы.

Теракты в Париже Фото: EPA/UPG

В Бельгии арестовали и предъявили обвинения подозреваемому в причастности к терактам в Париже, осуществленным в ноябре 2015 года.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Офис генерального прокурора заявил, что подозреваемый - Фарид К. - обвиняется в предоставлении террористам поддельных документов, которые использовались при подготовке нападений. После предъявления обвинений и был взят под стражу.

Еще одному подозреваемому - Мериему Э.Б. - были предъявлены обвинения в фальсификации документов, однако он был освобожден из-под стражи.

Напомним, вечером 13 ноября в Париже произошла серия терактов в разных районах городах. В общей сложности, в результате нападений погибли 132 человека, более 350 получили ранения.

В декабре 2016 года в Пентагоне заявили, что организаторы терактов в Париже убиты в Сирии.