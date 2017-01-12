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В Бельгии арестован подозреваемый в причастности к терактам в Париже

Подозреваемый, вероятно, предоставил террористам поддельные документы.

В Бельгии арестован подозреваемый в причастности к терактам в Париже
Теракты в Париже
Фото: EPA/UPG

В Бельгии арестовали и предъявили обвинения подозреваемому в причастности к терактам в Париже, осуществленным в ноябре 2015 года.

Об этом сообщает агентство Associated Press

Офис генерального прокурора заявил, что подозреваемый - Фарид К. - обвиняется в предоставлении террористам поддельных документов, которые использовались при подготовке нападений. После предъявления обвинений и был взят под стражу. 

Еще одному подозреваемому - Мериему Э.Б. - были предъявлены обвинения в фальсификации документов, однако он был освобожден из-под стражи.

Напомним, вечером 13 ноября в Париже произошла серия терактов в разных районах городах. В общей сложности, в результате нападений погибли 132 человека, более 350 получили ранения.

В декабре 2016 года в Пентагоне заявили, что организаторы терактов в Париже убиты в Сирии.

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Тэги: Бельгия, аресты, борьба с терроризмом, теракты во Франции

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