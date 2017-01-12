Россия усилила дезинформационную кампанию против Германии, - наблюдатели Российские и прокремлевские СМИ выпустили ряд фейковых новостей про мигрантов.

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Россия усилила дезинформационную кампанию против Германии после недавних заявленией немецких властей о намерении ужесточить наказание за фейковые новости.

Об этом говорится в сообщении DisinfoReview.

В конце 2016 года российское РИА Новости сообщило, что 700 тыс. немцев были вынуждены покинуть ФРГ из-за политики канцлера Меркель. При этом не было указано никакого надежного источника, подтверждающего такую информацию. На самом деле, по данным немецкого Бюро статистики, около 140-150 тыс. немцев покидают страну ежегодно.

Кроме того, англоязычное издание Breitbart, которое в ходе освещения выборов президента США придерживалось прокремлевской риторики, опубликовало рассказ о том, как 1000 мусульман в Дортмунде подожгли старую церковь в новогоднюю ночь. подтверждение этой информации американское издание ссылалось на сайт местных новостей Ruhr Nachrichten, который, однако, быстро развенчал эту информацию и осудил Breitbart за использование "наших онлайн-сообщений для фейковых новостей, ненависти и пропаганды". Ruhr Nachrichten также указал на то, что эта дезинформация в дальнейшем использовалась другими СМИ и пользователями соцсетей, многие из которых использовали лексику, присущую неонацистам. При этом немецкая полиция сообщила, что в эту ночь в Дортмунде ничего подобного не происходило.

Историю в таком же духе выдумало прокремлевское чешское издание Euportal, сообщившее о новых сексуальных домогательствах мигрантов в канун Нового года в Кельне, хотя о таких инцидентах в действительности не сообщалось.

Как отмечает DisinfoReview, дезинформационная кампания в отношении Германии направлена в первую очередь на то, чтобы вызвать самые негативные эмоции широкой общественности в отношении мигрантов.

Наиболее резонансная новость, распространенная российскими и прокремлевскими СМИ касалась "девочки Лизы" - 13-летней русскоязычной жительнице Берлина, исчезновение которой в середине января 2016 года вызвало слухи об ее изнасиловании мигрантами. На самом деле девочка провела ночь у своего 19-летнего друга, сбежав от родителей из-за проблем в школе. В конце января того же года прокуратура Германии сообщила, что "девочка Лиза" выдумала историю с изнасилованием.