​Украинcкие политэмигранты в России: трупы, вещающие из политической могилы Украинские политэмигранты в России стали пешками на шахматной доске Кремля, которых совершенно не жалко - их запросто сдают, разменивают и списывают в утиль. Всеволод Непогодин , Писатель, публицист, политический обозреватель

Фото: kri.com.ua Николай Азаров

Заявление бывшего украинского премьера Николая Азарова о возможном создании правительства в изгнании, смехотворно, абсурдно и нелепо. Ну надо сбитым лётчикам хоть как-то периодически напоминать о себе в прессе и поэтому мелют всякую чепуху.

Во-первых, надо понимать, что Российская Федерация – это самая настоящая политическая могила для украинских эмигрантов. Очутившись в другом по менталитету обществе, бывшие регионалы совершенно потеряли связь с украинской реальностью. С февраля 2014 года каждый месяц на Украине по насыщенности событиями равен домайданному году. Время неимоверно ускорилось, а политэмигранты отстали от парохода современности, мысленно оставшись в морально устаревшем дискурсе эпохи правления Виктора Януковича. Сидя на тахте в съёмной квартире где-нибудь в Дегунино весьма трудно осознавать, что в действительности происходит на Печерских холмах. Приходя гостями на телепрограммы в «Останкино», политэмигранты засоряют эфиры своими заблуждениями, фобиями и предрассудками касаемо положения дел в Украине.

Фото: EPA/UPG

Во-вторых, на их лицах отчётливо видна несмываемая печать поражения. Политэмигранты до сих пор не оправились от случившегося почти три года назад и не сделали соответствующих выводов. Любые объединения находящихся в России политиков, активистов и журналистов, декларирующие своей целью спасение Украины – это сообщества пораженцев, неудачников и лузеров. Они проводят круглые столы, подписывают обращения, создают и распускают комитеты, обсуждают петиции, пикетируют – однако к происходящему в Украине все эти ужимки и прыжки никакого отношения не имеют. Политэмигранты создали свою альтернативную реальность и совместными усилиями поддерживают иллюзию собственной значимости.

В-третьих, у политэмигрантов крайне ограничена ресурсная база – денег Россия нынче дает катастрофически мало и на всех не хватает. А еще у этих политэмигрантов ярко проявилась национальная черта «где два украинца – там три гетьмана». Все хотят руководить и получать дивиденды, но никто ничего не хочет делать. С этим и связаны многочисленные склоки между «Комитетом спасения Украины», «Комитетом политэмигрантов и политзаключенных Украины» и прочих шарашек, имитирующих борьбу с действующей в Киеве властью, а на самом деле лишь борющихся за кремлевское финансирование. Они еще даже не вернулись на территорию Украины, но уже тысячу раз переругались между собой, деля шкуру неубитого медведя.

Фото: keddr.com/

Но в Москве есть обладатели паспортов с трезубцем, способные в долгосрочной перспективе вернуться в легальное украинское политическое поле. В первую очередь речь идет о Сергее Арбузове. Весьма примечателен тот факт, что его колонки об украинской экономике уже второй год регулярно выходят в московской газете «Известия». Могу как сведущий сказать, что ответственным за колумнистику выпускающим редакторам «Известий» сверху спускают тексты лишь двух авторов – Сергея Арбузова и Александра Проханова. Т.е. их материалы редактор не может править и обязан ставить беспрекословно. Это свидетельствует о том, что Арбузов и Проханов признаны Кремлем политически благонадежными и на них делается ставка. Арбузов еще довольно молод по политическим меркам, владеет активами в Киеве и имеет опыт управленческой работы на государственной службе. А также не обзавелся столь внушительным антирейтингом в Украине как Янукович. Так что выбор Кремлем персоны для гипотетического продвижения своих интересов вполне обоснован.

У Александра Клименко, возглавлявшего министерство доходов и сборов в кабинете Азарова, тоже наполеоновские планы по возвращению в Украину. Молод, амбициозен, напорист, владеет материальными возможностями для борьбы. Но в общественной памяти еще долго будут видеокадры, как в феврале 2014 года Клименко спешно убегает из Украины, сметая на своём пути рамку металлоискателя и здоровенных охранников. Да и в Киеве всегда найдутся дела, за которые его можно привлечь к уголовной ответственности и надолго посадить в тюрьму.

Виталий Захарченко, Андрей Клюев и Олег Царев – это всё позавчерашний день для Украины. От поражения они так и не оправились, да и возраст немалый. А самое главное – в них нет новизны, а значит и привлекательности для украинского избирателя. Да, они порой дают интервью, проводят какие-то малозаметные мероприятия. Но в глубине души они сами понимают, что их время уже давно ушло. Герои позавчерашних дней обречены на политическое забвение.

Владимир Олийнык хоть и мелькает часто в телевизионных экранах, но все равно тоже политический труп. В «Останкино» он играет роль свадебного генерала: нелепо корчит из себя важную и значимую персону, но его никто не воспринимает всерьез. Тексты за Олейника пишет шарлатан и проходимец Юрий Кот, представляющийся журналистом, а на самом деле ворующий и компилирующий чужие материалы. В общем, Олейник это карикатура, посмешище и жалкое зрелище. Рассматривать его персону всерьез не стоит.

Бывший народный депутат Игорь Марков — это совсем другой случай. Ему хватило отсидки еще при Януковиче и больше рисковать свободой он не намерен. Хоть Марков и появляется на российских телеканалах, но в украинскую политику он вряд ли вернется. Он удачно продал бизнес в Одессе, заполучил паспорт Российской Федерации. Маркову и в Москве вполне себе неплохо живется, хотя домой, конечно, периодически наведываться хочется. Да и весело ему – побил поляка Томаша Мацейчука прямо на записи эфира в «Останкино».

Фото: стоп кард видео

Николай Янович Азаров давно уже впал в старческий маразм и поэтому вслушиваться в его камлания не стоит. Заявление о возможном создании правительства в изгнании сравнимо разве что с заявлением русского поэта-футуриста Велимира Хлебникова, объявившего себя в 1916 году «председателем земного шара». Любое нынешнее заявление Азарова – это гремучая смесь из возрастного слабоумия, трехгрошового эпатажа и крика души от безысходности. Трудно падать с небес на грешную землю. В Киеве он был важная персона, а в Москве лишь обычный пенсионер с болячками, не имеющий льгот на проезд в метрополитене. Я не удивлюсь, если Азаров еще вскоре презентует авторский курс лекций по украинскому языку – от него можно теперь ожидать всего, что угодно.

У Януковича-отца и Януковича-сына (Александра) в Украине миллионы ненавистников с диаметрально противоположными политическими взглядами, поэтому их возвращение не представляется возможным. Уж слишком много бед наворотили они.

Более мелкие политэмигранты, не заслуживающие упоминания пофамильно, мало чем отличаются друг от друга. Необустроенный быт, проблема физического выживания, интеллектуальная слабость. В их головах такая каша, что страшно даже себе представить. Они могут грозно заявлять в фэйсбуке «Мы скоро обязательно вернемся, и вы ответите за всё!», но это лишь дешевая бравада. В головах этих мелких сошек только идеологическая бесовщина и больше ничего. Они готовы раскатать танками тысячи людей, чтобы только «жовто-блакитные заборы» перекрасить в георгиевские ленты и поменять уличные таблички с украинских на русские. А вот что делать с экономикой, культурой, государственным устройством, бюджетными отношениями они и близко понятия не имеют. Рядовые активисты заслуживают пристального изучения светилами психиатрии как пример резкого помешательства на фоне излишней увлеченности политическими событиями. Москва это кладбище украинских политических трупов. Кремлевские реаниматоры вряд ли смогут их оживить.

Интересы Кремля в Украине прозаичны - внеблоковый статус и нейтральная территория, в общем - чтобы страна никогда не вступила ни в НАТО, ни в ЕС. И тут украинские политэмигранты стали пешками на этой шахматной доске Кремля, которых совершенно не жалко - их запросто сдают, разменивают и списывают в утиль.

Фото: EPA/UPG Москва

Поэтому на политэмигрантский зоопарк, обосновавшийся в столице России, лучше вообще не обращать внимания. Все эти люди не могут и не хотят принести пользу Украине. Движет ими лишь жажда реванша, месть и личные амбиции. В коридорах «Останкино» они создают свою вымышленную Украину, которой в реальности никогда не было, нет и не будет.

Не кормите троллей, не контактируйте с городскими сумасшедшими – тот самый случай. Азаров и компания окончательно сдуются и заткнуться, если о них перестанут говорить и наконец-то забудут. Не надо больше обсуждать украинских политических эмигрантов в Москве – давайте лучше помолчим о них.

У тех, кто остался в Украине, ведь на самом деле полно более актуальных и насущных тем для разговоров, чем фантазии эстонско-донецкого старикашки, грустящего о былом находясь в пределах Садового кольца.