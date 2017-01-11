США будут говорить с Россией с позиции силы, - экс-посол США в Украине Признание Трампом кибервмешательства РФ в выборы США "важно для Украины".

Бывший посол США в Украине Джон Хербст не сомневается, что избранный президент США Дональд Трамп будет усиливать американскую армию, в том числе ядерное вооружение, а это даст возможность говорить с Китаем или Россией с позиции силы в случае их агрессивных действий.

В интервью Радио Свобода Хербст, который является директором Евразийского центра при Атлантическом совете США, добавил, что он также считает важным для Украины, что Трамп признал роль России в хакерских атаках на США.

"Много было сказано о российских хакерах. Это хорошо, что он признает, что за хакерскими атаками стоит Россия. Приятно слышать от него, что во времена его президентства Россия будет больше уважать США. Это позитивные вещи, и они важны для Украины", - заявил Хербст о выступлении Трампа на его первой пресс-конференции после выборов.

На этой пресс-конференции победитель президентских выборов в США Дональд Трамп сообщил, что, в частности, США будут ускорять разработку и модернизацию истребителей F-35 и F-18.

Ранее сообщалось, что кандидат на должность госсекретаря США Рекс Тиллерсон признал незаконной аннексию Крыма и назвал Россию "недружественным противником".