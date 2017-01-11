Зигмунт Бауман: «Конец света – это отсутствие уверенности в завтрашнем дне»
Зигмунт Бауман: «Конец света – это отсутствие уверенности в завтрашнем дне»
Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Обама выступил с прощальной речью
Обама выступил с прощальной речью
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
Фактор Боуи
Фактор Боуи
ГлавнаяМир

США будут говорить с Россией с позиции силы, - экс-посол США в Украине

Признание Трампом кибервмешательства РФ в выборы США "важно для Украины".

США будут говорить с Россией с позиции силы, - экс-посол США в Украине

Бывший посол США в Украине Джон Хербст не сомневается, что избранный президент США Дональд Трамп будет усиливать американскую армию, в том числе ядерное вооружение, а это даст возможность говорить с Китаем или Россией с позиции силы в случае их агрессивных действий.

В интервью Радио Свобода Хербст, который является директором Евразийского центра при Атлантическом совете США, добавил, что он также считает важным для Украины, что Трамп признал роль России в хакерских атаках на США.

"Много было сказано о российских хакерах. Это хорошо, что он признает, что за хакерскими атаками стоит Россия. Приятно слышать от него, что во времена его президентства Россия будет больше уважать США. Это позитивные вещи, и они важны для Украины", - заявил Хербст о выступлении Трампа на его первой пресс-конференции после выборов.

На этой пресс-конференции победитель президентских выборов в США Дональд Трамп сообщил, что, в частности, США будут ускорять разработку и модернизацию истребителей F-35 и F-18.

Ранее сообщалось, что кандидат на должность госсекретаря США Рекс Тиллерсон признал незаконной аннексию Крыма и назвал Россию "недружественным противником".

Новости по теме:

Тэги: США, Россия

Читайте в разделе