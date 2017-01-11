Правительство ФРГ одобрило законопроект о равенстве зарплат мужчин и женщин Сейчас женщины зарабатывают на 21 процент меньше мужчин, выполняя аналогичную работу.

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Правительство Германии одобрило законопроект о равенстве зарплат мужчин и женщин, передает Немецкая волна.

"Нельзя более довольствоваться положением вещей, при котором женщины зарабатывают на 21 процент меньше мужчин, выполняя аналогичную работу", - заявила в среду, 11 января, министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Мануэла Швезиг. Конституция, по словам министра, требует равноправия между мужчинами и женщинами - подобное равноправие должно быть восстановлено и при начислении зарплат.

В соответствии с новым законопроектом, сотрудники фирм с числом работников, превышающим 200 человек, получат право знать размер зарплаты коллег противоположного пола, которые занимают аналогичную должность. Компании с числом сотрудников более 500 человек обязаны будут сообщать о шагах по выравниванию зарплат мужчин и женщин. Крупные фирмы должны будут регулярно проверять, сохраняется ли принцип равенства зарплат у сотрудников.

Одобренный правительством законопроект должен теперь поступить на рассмотрение в бундестаг.

Обеспечение равенства зарплат мужчин и женщин было одним из пунктов коалиционного соглашения, подписанного блоком консервативных партий ХДС/ХСС и СДПГ после прошлых выборов в бундестаг. Однако партнерам по правящей в ФРГ коалиции понадобилось несколько лет, чтобы договориться по этому вопросу. Новый законопроект вызывал недовольство работодателей, зато его приветствовали немецкие профсоюзы.

Как сообщалось в ноябре, "Самопомощь" получит 20 млн гривен из бюджета за соблюдение гендерной квоты.