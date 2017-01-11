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Тиллерсон назвал Россию "недружественным противником"

Будущий госсекретарь США не хочет, чтобы РФ стала врагом.

Тиллерсон назвал Россию "недружественным противником"
Фото: EPA/UPG

Кандидат на должность госсекретаря США Рекс Тиллерсон назвал Россию "недружественным противником.

Об этом он сказал на сенатских слушаниях по утверждению его кандидатуры.

"В настоящее время они однозначно в категории "недружественных противников". Я надеюсь, что перейдут во "враги", потому что это будет означать еще большее противостояние", - заявил Тиллерсон.

Будущий госсекретарь также сказал, что Россия не обязательно должна быть во всем противником США. По отдельным вопросам страны вполне могут быть партнерами.

Тиллерсон высказал мнение, что США должны сохранять статус-кво в вопросе санкций против России, пока новая кооперация не разработает поход, который будет совмещать сотрудничество и давление на Кремль.

Напомним, Тиллерсон признает, что аннексия Крыма Россией была незаконной.

13 декабря 2016 года избранный президент США Трамп номинировал Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря. Будучи главой Exxon Mobil, Тиллерсон неоднократно бывал в России и поддерживал контакты с российским руководством.

Он несколько раз встречался с Владимиром Путиным. В прессе Тиллерсона часто называют "другом Путина". Он выступал против санкций, которые Запад ввел в отношении России после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины.

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Тэги: США, Россия, санкции, Рекс Тиллерсон

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