Трамп заявил, что Россия никогда не пыталась его шантажировать "У меня нет никаких дел с Россией: ни договоров, ни кредитов, ничего!"

Фото: EPA/UPG

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что российские власти никогда не пытались его шантажировать.

Таким образом Трамп отреагировал в твиттере на публикации CNN и Buzzfeed о том, что у России есть компромат на него.

"Россия никогда не пыталась шантажировать меня. У меня нет никаких дел с Россией: ни договоров, ни кредитов, ничего!", - написал он.

В другом твите Трамп отметил, что он легко выиграл выборы президента США, а "продажные оппоненты" теперь пытаются принизить его победу при помощи фейковых новостей. При этом он заявил, что американские спецслужбы обязаны были не допустить этих публикаций.

"Последний удар по мне. Мы что, живем в нацистской Германии?" - написал избранный президент.

Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA - NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

I win an election easily, a great "movement" is verified, and crooked opponents try to belittle our victory with FAKE NEWS. A sorry state! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

Напомним, 10 января на CNN вышла статья о том, что российские спецслужбы могут располагать компрометирующей информацией о личной жизни и финансах Трампа. Эти сведения американская разведка якобы получила от бывшего агента британской спецслужбы MI6

В тот же день интернет-портал Buzzfeed опубликовал сканы 35-страничного документа, согласно которому ФСБ могла получить компромат на Трампа и шантажировать его.