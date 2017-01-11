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Трамп заявил, что Россия никогда не пыталась его шантажировать

"У меня нет никаких дел с Россией: ни договоров, ни кредитов, ничего!"

Трамп заявил, что Россия никогда не пыталась его шантажировать
Фото: EPA/UPG

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что российские власти никогда не пытались его шантажировать.

Таким образом Трамп отреагировал в твиттере на публикации CNN и Buzzfeed о том, что у России есть компромат на него.

"Россия никогда не пыталась шантажировать меня. У меня нет никаких дел с Россией: ни договоров, ни кредитов, ничего!", - написал он.

В другом твите Трамп отметил, что он легко выиграл выборы президента США, а "продажные оппоненты" теперь пытаются принизить его победу при помощи фейковых новостей. При этом он заявил, что американские спецслужбы обязаны были не допустить этих публикаций.

"Последний удар по мне. Мы что, живем в нацистской Германии?" - написал избранный президент.

Напомним, 10 января на CNN вышла статья о том, что российские спецслужбы могут располагать компрометирующей информацией о личной жизни и финансах Трампа. Эти сведения американская разведка якобы получила от бывшего агента британской спецслужбы MI6

В тот же день интернет-портал Buzzfeed опубликовал сканы 35-страничного документа, согласно которому ФСБ могла получить компромат на Трампа и шантажировать его.

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Тэги: Россия, компромат, Дональд Трамп

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