"Компромат" на Трампа. Перевод документа про связи Трампа с Россией Избранный президент США Дональд Трамп подвергся мощной атаке со стороны СМИ после публикации 35-страничного документа о его связях с Россией. Ранее CNN сообщило, что руководители четырех разведывательных ведомств США на закрытом брифинге по вопросам безопасности представили документ политической элите страны. По данным журналистов, эти предполагаемые сведения американская разведка получила от бывшего агента британской спецслужбы MI6, который ссылается на данные анонимных "источников". ФБР проводит собственное расследование с целью подтверждения/опровержения этой информации. Сам Трамп назвал эти данные "фейковыми новостями" и "тотальной политической охотой на ведьм". LB.ua

Фото: EPA/UPG

LB.ua подчеркивает, что не несет ответственность за достоверность публикуемого доклада. Также отмечаем, что в оригинале документа есть опечатки.

Документ состоит из 17 отдельных отчетов. Ниже приводим сокращенный перевод этих отчетов.

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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. ОТЧЕТ РАЗВЕДКИ КОМПАНИИ 2016/080 (20 июня 2015 года)

Президентские выборы в США: деятельность республиканского кандидата Дональда Трампа в России и компрометирующие отношения с Кремлем

Резюме:

- Российский режим культивировал, поддерживал и помогал Трампу по меньшей мере 5 лет. Одобренная Путиным цель состояла в том, чтобы способствовать расколам и разделениям западного альянса;

- До настоящего времени Трамп отклонял различные "сластящие" сделки с недвижимостью (речь идет в первую очередь о недвижимости, связанной с чемпионатом мира по футболу, который пройдет в 2018 в России - ред.), которые Россия предлагала ему с целью дальнейшего его культивирования. Тем не менее, он и его внутренний круг принимали регулярный поток разведданных из Кремля, в том числе относительно его демократических и других политических врагов;

- Бывший высокопоставленный офицер российской разведки утверждает, что ФСБ скомпрометировало Трампа через его деятельность в Москве (аренду номера в отеле Ritz Carlton, где ранее останавливались президент Барак Обама со своей супругой Мелони, куда Трамп якобы приглашал проституток, которые занимались извращениями на кровати номера - ред.) в достаточной мере для того, чтобы иметь возможность шантажировать его;

- Компрометирующие досье на Хиллари Клинтон составлялось различными российскими спецслужбами в течение многих лет и в основном включает в себя записанные прослушивая аппаратурой разговора во время ее различных визитов в Россию, а также перехваченные телефонные звонки, а не недостойное поведение. Досье находится под контролем представителя Кремля Пескова, который подчиняется непосредственно приказам Путина. Однако пока оно не было распространено за рубежом, в том числе не передано Трампу. Намерения России по его использованию до сих пор неясны.

Фото: hillaryclinton.com Хиллари Клинтон

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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. ОТЧЕТ РАЗВЕДКИ КОМПАНИИ 2016/086 (26 июля 2015 года)

Россия/киберпреступность: синопсис спонсируемых российских государством и других кибернаступательных (преступных) операций

Резюме:

Россия/киберпреступность: синопсис спонсируемых российских государством и других кибернаступательных (преступных) операций

- У России есть большая программа поддерживаемых государством операций по кибернаступлению. Перечень их внешних целей включает иностранные правительства и крупные корпорации, особенно банки. ФСБ руководит кибернапправлением в российском аппарате. Они имеют ограниченный успех в нападении на иностранные топ-цели, такие как правительства стран G7, спецслужбы и международные финансовые институты, но значительно успешнее "на втором уровне" через использование технологий Backdoor (программ, которые предоставляют несанкционированный доступ к компьютеру), с помощью корпоративных посетителей России и других путешественников.

- ФСБ часто использует принуждение и шантаж, чтобы набрать наиболее способных кибероперативникив в России. Интенсивно используются также - как добровольно, так и против воли - эмигранты из СНГ, работающие в западных корпорациях, и этнические русские, работающие на правительства соседних стран, например Латвии;

- Приводится пример успешной российской кибероперации против западного чиновника, посещавшего Россию в командировке. Обеспечивается Backdoor-доступ в важные западные институты;

- Приводится пример гражданина США российского происхождения, к которому обратилась ФСБ во время посещения Москвы и предложила бизнес-стимулы;

- Тем не менее, для самой российской власти проблемой является борьба с местными хакерами и киберпреступниками, которые работают вне государственного контроля. Центральный банк утверждает, что было более 20 серьезных нападений на корреспондентские счета в ЦБ РФ в 2015 году, через которые мошенническим путем были выведены несколько миллиардов рублей;

- В отчете приведены некоторые данные о ведущих негосударственных киберпреступных группировках, действующих в России.

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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. ОТЧЕТ РАЗВЕДКИ КОМПАНИИ 2016/095

Россия/президентские выборы в США: дальнейшие свидетельства обширного заговора между предвыборным штабом Трампа и Кремлем

Резюме:

- Дальнейшие доказательства обширного заговора между предвыборным штабом Трампа и Кремлем, санкционированного на самом высоком уровне и включающего российский дипломатический персонал, работающий в США (главными посредниками команды Трампа в связях с Россией были его советник Картер Пейдж и глава его избирательного штаба Пол Манафорт - ред.);

Фото: EPA/UPG Картер Пейдж во время визита в Москву

- Союзник Трампа признал, что Кремль стоит за недавним появлением е-мейлов Национального комитета Демократической партии США на Wikileaks ((как средства поддержания "правдоподобного отрицания" причастности России). В ответ штаб Трампа согласился убрать на задний план предвыборной кампании вопрос военной интервенции России в Украину и поднять вопрос о выполнении странами Балтии своих обязательств перед НАТО - ред.);

- Согласован обоюдный обмен информацией. Команда Трампа использует "кротов" в Национальном комитете Демпартии и хакеров как в США, так и за их пределами, - в России. Путин мотивирован страхом и ненавистью Хиллари Клинтон. Россияне получают от команды Трампа разведданные по российским олигархам и их семьям в США;

- Механизм передачи разведданных включает в себя "пенсионные" выплаты российским эмигрантам, живущим в США под прикрытием, через работников консульств в Нью-Йорке, округе Колумбия и Майами;

- Предположения источника близкого к Трампу и Манафорту, что республиканский предвыборный штаб рад иметь Россию в качестве пугала для СМИ, чтобы скрывать более обширные коррупционные бизнес-связи Трампа с Китаем и другими развивающимися странами. (В отличие от России, тут речь идет о крупных взятках и откатах, которые бы нанесли серьезный вред предвыборной кампании республиканца, если бы стали достоянием общественности. Источник, знакомый с делами Трампа сообщил, что миллиардер изучал сектор недвижимости в Санкт-Петербурге и Москве, но в итоге все завершилось тем, что он много пользовался услугами местных проституток - ред.).

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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. ОТЧЕТ РАЗВЕДКИ КОМПАНИИ 2016/94 (19 июля 2016 года)

Россия: секретные встречи в Кремле, которые посещал советник Трампа Картер Пейдж в Москве (июль 2016)

Резюме:

- Советник Трампа Картер Пейдж проводит секретные встречи в Москве с (главой крупнейшей нефтяной компании России "Роснефть" Игорем) Сечиным и (заместителем главы управления президента по вопросам внутренней политики Игорем) Дивейкиным;

Фото: EPA/UPG

- Сечин поднимает вопросы о будущем двустороннем сотрудничестве США и России в энергетической сфере, а также о совместном снятии западных санкций против России, введенных из-за Украины (Пейдж отвечает уклончиво);

- Дивейкин обсуждает публикацию российского доклада с "компроматом" на оппонента Трампа Хиллиари Клинтон, а также намекает на то, что такие компрометирующие данные есть и на Трампа.

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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. ОТЧЕТ РАЗВЕДКИ КОМПАНИИ 2016/097 (30 июля 2016 года)

Россия/президентские выборы в США: беспокойство Кремля, что политические последствия из-за взлома серверов Национального комитета Демократической партии США выходят из-под контроля

Резюме:

- Кремль обеспокоен, что политические последствия из-за взлома серверов Национального комитета Демократической партии США выходят из-под контроля. Крайняя нервозность союзников Трампа как результат негативного внимания и обвинений со стороны СМИ;

Фото: EPA/UPG

- Россия тем временем стремится охладить ситуацию и поддерживать "правдоподобное отрицание" существования/осуществления операций в пользу Трампа и против Клинтон. Следовательно не ожидается каких-то наступательных действий в ближайшем будущем;

- Близкий к штабу Трампа источник, однако, подтверждает, что постоянный обмен информацией с Кремлем существует уже как минимум в течение 8 лет, в том числе данные по действиям российских олигархов в США, которые передаются России;

- Россияне очевидно пообещали не использовать "компромат", который у них есть на Трампа, как рычаг влияния, учитывая высокий уровень сотрудничества со стороны его команды.

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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. ОТЧЕТ РАЗВЕДКИ КОМПАНИИ 2016/100 (5 августа 2016 года)

Россия/США: в Кремле люфт после взлома взлома почты Национального комитета Демократической партии США и операций в поддержку Трампа

Резюме:

- Глава администрации президента России Сергей Иванов сокрушается по поводу российского вмешательства в выборы президента США и "черного пиара" против Клинтон и Национального комитета Демпартии США. (По мнению Иванова, к этому причастна "команда" Кремля во главе с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым, которая зашла слишком далеко с "черным пиаром". По его словам, он всегда выступал против передачи и эксплуатации разведданных этой "командой" - ред.);

Фото: EPA/UPG Владимир Путин и Сергей Иванов

- Песков боится, что руководство в лице Путина сделает его козлом отпущения для негативной реакции в США. Проблема усугубляется тем, что его вмешательство в последнее время ухудшило турецкую кризис.;

- Офис премьер-министра РФ Дмитрия Медведева разъярен из-за взлома серверов Нацкомитета Демпартии США и связанных с этим антироссийских сообщениях (поскольку глава правительства и его коллеги хотят сохранять хорошие отношения с США - ред.).

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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. ОТЧЕТ РАЗВЕДКИ КОМПАНИИ 2016/101 (10 августа 2016 года)

Россия/президентские выборы в США: высокопоставленный кремлевский деятель описывает меняющуюся российскую тактику в операции в поддержку Трампа и против Клинтон

Резюме:

- По словам Иванова, образованную американскую молодежь необходимо настроить против Клинтон и расположить к Трампу. При этом в результате предполагалось, что даже если Клинтон победит, ее усилия будут направлены на примирение с избирателями в большей степени, чем на внешнюю политику; - Российское руководство, включая Путина, празднует ощутимый на этот момент успех в раскалывании отношений между американскими "ястребами" (республиканцами - ред.) и элитами;- Кремль взаимодействует с несколькими высокопоставленными американскими игроками, включая Стейна, Пейджа и бывшего главу военной разведки США Майкла Флинна, и спонсирует их недавние визиты в Москву.

Фото: nationalinterest.org Майкл Флинн

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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. ОТЧЕТ РАЗВЕДКИ КОМПАНИИ 2016/102 (10 августа 2016 года)

Россия/президентские выборы в США: реакция в лагере Трампа не огласку относительно российского вмешательства

Резюме:

- Инсайдер в предвыборном штабе Трампа сообщает, что недавние утечки е-мейлов Нацкомитета Демпартии США направлены на то, чтобы переманить сторонников Бенни Сандерса от Трампа и в пользу Клинтон

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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. ОТЧЕТ РАЗВЕДКИ КОМПАНИИ 2016/136 (20 октября 2016 года)

Россия/президентские выборы в США: подробности о секретных связях адвоката Трампа Коэна с Кремлем

Резюме:

- Кремлевский инсайдер сообщает, что в августе 2016 года в Праге прошла секретная встреча адвоката Трампа Майкла Коэна с кремлевскими чиновниками. Речь идет, в частности, о встрече с главой комитета Госдумы по международным делам Константином Косачевым. Цель встречи состояла в том, чтобы разобраться с последствиями сделанных западными СМИ разоблачений относительно коррупционных связей Пола Манафорта с пророссийским режимом Виктора Януковича, а также последствиями секретных встреч советника Трампа по внешней политике Картера Пейджа с кремлевскими чиновниками в июле 2016 года.

Фото: nydailynews.com Майкл Коэн

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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. ОТЧЕТ РАЗВЕДКИ КОМПАНИИ 2016/105 (22 августа 2016 года)

Россия/Украина: "Смерть" главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта

Резюме:

- Бывший президент Украины Янукович непосредственно сообщает Путину, что он разрешил платить откаты Манафорту, как предполагали западные СМИ. При этом Янукович заверяет Путина, что нет документальных доказательств/следов этих действий.

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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. ОТЧЕТ РАЗВЕДКИ КОМПАНИИ 2016/111 (14 сентября 2016 года)

Россия/США: Последствия разоблачений в СМИ вмешательства Москвы в американскую президентскую кампанию для Кремля

Резюме:

- Кремль приказывает высокопоставленным чиновниками хранить молчание в СМИ и в частном порядке по поводу утверждений о российском вмешательстве в президентскую кампанию в США;

- Тем не менее, источник в администрации президента России подтверждает суть претензий к России и сообщает о смещении Иванова с должности главы АП за плохие советы Путину по этому вопросу. Новым главой АП стал Антон Вайно, так как он не был причастен к операциям в поддержку Трампа и против Клинтон.

Фото: nakanune.ru Антон Вайно

(При этом, по данным источника, советчиками Путина по этому вопросу были три разных экспертных группы. С одной стороны - посол РФ в США Сергей Кисляк и МИД, а также независимая неофициальная сеть во главе с советником Путина по внешней политике Юрием Ушаковым, который призывал к осторожности и говорил о потенциальном негативном влиянии для России от таких операций. С другой стороны был Сергей Иванов и ГРУ, которые советовали Путину, что операции в поддержку Трампа и против Клинтон будут эффективными и "правдоподобно отрицаемыми" и не будут иметь серьезных последствий.

Первая из этих групп оказалась права, что и стало катализатором для решения Путина сместить Иванова.

В докладе также отмечается, что на фоне этих событий из Вашингтона был отозван российский дипломат Михаил Кулагин, который был серьезно вовлечен в операцию России в ходе американской президентской компании и был причастен к так называемым "пенсионным" выплатам российским эмигрантам, живущим в США под прикрытием. Подчеркивается, что в Кремле опасались, что это информация вскроется западными СМИ. Кулагин сменил Андрей Бондарев, который был "чист" в этом отношении).

- Кремль хочет расположить к себе будущее руководство США независимо от того, кто победит на выборах.

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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. ОТЧЕТ РАЗВЕДКИ КОМПАНИИ 2016/112 (14 сентября 2016 года)

Россия/президентские выборы в США: Сотрудничество Кремля и "Альфа-груп" (в докладе пишется как "Alpha Group", правильный вариант - "Alfa Group")

Резюме:

- Высокопоставленный российский чиновник подтверждает близость отношений между "Альфа-груп" и Путиным. Оказываются значительные обоюдные услуги, а олигархи Михаил Фридман и Петр Авен, которые возглавляют "Альфа-груп" остаются неофициальными советниками Путина, особенно по вопросам, связанным с США;

Фото: Александр Миридонов /Коммерсантъ Олег Говорун

- Ключевой посредник в отношениях между Путиным и "Альфа-груп" - Олег Говорун (ныне начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия) - в прошлом был администратором в "Альфа-груп" и доставлял незаконную наличность напрямую Путину;

- Путин лично не обеспокоен недостаточными инвестициями в "Альфа-груп" в России, однако находится под давлением со стороны коллег по этому вопросу и может использовать это в качестве рычага давления на собеседников из "Альфа-груп".

(Как следует из доклада, у "Альфа-груп" есть "компромат" на Путина и его коррупционную деятельность в 1990-х годах).

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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. ОТЧЕТ РАЗВЕДКИ КОМПАНИИ 2016/113 (14 сентября 2016 года)

Россия/президентские выборы в США: предшествующая деятельность республиканского кандидата Трампа в Сант-Петербурге:

Резюме:

- Два осведомленные источника в Санкт-Петербурге утверждают, что республиканский кандидат Трамп платил взятки и имел половые отношения в городе, однако, по их словам, ключевых свидетелей заставили замолчать, а доказательства крайне сложно получить;

- Источники верят, что азербайджанский бизнес-партнер Трампа Араз Агаларов осведомлен о деталях.

Фото: openrussia.org Слева направо: Эмин Агаларов, Дональд Трамп и Араз Агаларов перед финалом конкурса «Мисс Вселенная – 2013» в Москве.

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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. ОТЧЕТ РАЗВЕДКИ КОМПАНИИ 2016/130 (12 октября 2016 года)

Россия: Оценка Кремлем Трампа и российского вмешательства в президентские выборы в США:

Резюме:

- В Кремле разочарованы операцией в поддержку Трампа, поскольку утечка е-мейлов Клинтон не имела серьезного влияния на президентскую кампанию;

- Россияне "сливают" новые материалы против Клинтон, однако лучшие материалы уже доступны общественности;

- Путин разгневан высокопоставленными чиновниками, которые "давали слишком много обещаний" по Трампу и ожидается, что покатятся и другие головы. Следующим может быть министр иностранных дел Лавров;

Фото: EPA/UPG

- Кремль поддерживает Трампа, потому что считается вызывающим разногласия, анти-истеблишмент кандидатом, который изменит нынешний международный статус-кво в пользу России. Руководство операцией в поддержку Трампа переходит от МИда к ФСБ, а затем в президентскую администрацию, где и остается.

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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. ОТЧЕТ РАЗВЕДКИ КОМПАНИИ 2016/134 (18 октября 2016 года)

Россия/Президентские выборы в США: Дальнейшие подробности о связи Кремля с кампанией Трампа

Резюме:

- Близкий соратник Сечина подтверждает его секретную встречу в Москве с Картером Пейджем в июле;

Фото: gazeta.ru Игорь Сечин

- Суть переговоров содержала предложение большого пакета акций "Роснефти" в обмен на снятие санкций с России. Пейдж подтверждает, что это и есть намерение Трампа;

- Сечин (по состоянию на середину октября) продолжал думать, что Трамп может выиграть президентскую гонку. Теперь он ищет возможность переориентировать отношения с США;

- Источник в Кремле подчеркивает важность адвоката Трампа Майкла Коэна в тайных отношениях с Россией. Жена Коэна российского происхождения, а ее отец - ведущий застройщик в Москве.

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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. ОТЧЕТ РАЗВЕДКИ КОМПАНИИ 2016/135 (19 октября 2016 года)

Россия/президентские выборы в США: важная роль адвоката Трампа Коэна в секретных отношениях Кремля со штабом Трампа

Резюме:

- Кремлевский инсайдер подчеркивает важную роль адвоката Трампа Коэна в секретно связи с российским руководством;

- Коэн сотрудничает с россиянами в попытке "прикрыть" скандал вокруг Манафорта и разоблачение Пейджа и тайно встречается с кремлевскими чиновниками в ЕС в августе с этой целью;

- Эти секретные контакты продолжаются, но теперь отданы на откуп агентам в связанных с Кремлем институтах с целью "правдоподобного отрицания" причастности российского режима;

- Дальнейшие подтверждения, что увольнение Иванова и назначение Вайно и Кириенко связаны с необходимостью прикрыть операцию Кремля в поддержку Трампа.

Фото: EPA/UPG Владимир Путин встречается с Сергеем Ивановым и Антоном Вайно

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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО. ОТЧЕТ РАЗВЕДКИ КОМПАНИИ 2016/166 (13 декабря 2016 года)

Россия/США: Дальнейшие подробности секретного диалога между предвыборным штабом Трампа, Кремлем и связанных с ним хакерами в Праге

Резюме:

- Представитель Трампа Коэн в сопровождении трех коллег был в Праге в августе-сентябре 2016 года для тайных переговоров с представителями Кремля и связанными с ним сотрудниками/хакерами;

- Повестка дня содержала вопросы о том, как передать неподтвержденные наличные платежи исполнителям; планы действий в случае чрезвычайной ситуации для прикрытия операций; действия в случае победы Клинтон на выборах;

- Некоторые дополнительные подробности относительно привлеченных к работе российских представителей/сотрудников; по использованию румынских хакеров; использование Болгарии как тайника, где можно "залечь на дно";

- За работу действовавших против Клинтон хакеров и других сотрудников платят как команда Трампа, так и Кремль, при их полной подчиненности главе администрации Путина Иванову и его заместителям.