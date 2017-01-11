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Министром иммиграции Канады назначен сомалиец

Ахмед Хусен родился в Сомали, однако в 16 лет получил статус беженца в Канаде.

Министром иммиграции Канады назначен сомалиец
Фото: geeskaafrika.com

Первый канадский депутат сомалийского происхождения Ахмед Хусен стал министром иммиграции, гражданства и беженцев Канады, сообщает Укринформ.

Вместе с несколькими другими вновь назначенными чиновниками он сегодня принял присягу в резиденции генерал-губернатора.

Хусен сменил на этом посту 65-летнего Джона Маккалума, которому было предложено возглавить дипломатическую миссия Канады в Китае.

Новоназначенный министр родился в Сомали, однако в 16 лет получил статус беженца в Канаде, где организовал собственную юридическую практику и в конце 2015-ого года был избран в федеральный парламент от округа в Торонто.

В течение первых четырех месяцев при власти на Джона Маккалума была возложена задача принять в Канаде 30 тыс. сирийских беженцев, с которой он успешно справился. Сейчас Оттава организует процесс приема езидов, чем будет заниматься новый министр.

Напомним, сегодняшние перестановки в федеральном правительстве Канады коснулись и министров украинского происхождения. Главой МИД стала Христя Фриланд, ранее возглавлявшая министерство международной торговли. Мари Анн Мигайчук, которая занимала должность министра трудоустройства, развития трудовых ресурсов и трудоустройства Канады, была освобождена из правительства.

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Тэги: Канада, Сомали, беженцы, правительство
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