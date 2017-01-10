ФБР обвинило Россию в попытке взлома сайта Республиканской партии Нет никаких данных о каком-либо влиянии кибератак на кампанию Трампа.

Глава Федерального бюро расследований США Джеймс Коми заявил о том, что российские хакеры атаковали не только систему Демократической партии, но и ресурс Национального республиканского комитета. Об этом сообщает Газета.РУ со ссылкой на CNN.

Также Коми уточнил, что атакованные домены республиканцами больше не используются. Он добавил, что у американской разведки есть данные курирования этих кибератак на государственном уровне.

В то же время, глава ФБР подчеркнул, что нет никаких данных о каком-либо влиянии «российских кибератак» на кампанию избранного президента США Дональда Трампа.

В начале января 2017 года Трамп в своем твиттере заявлял, что Национальный комитет Демократической партии небрежно относился к безопасности и своим документам, из-за чего хакером удалось похитить информацию из его систем.

Ранее сегодня в Конгресс США внесли проект закона о создании комиссии по расследованию кибератак.