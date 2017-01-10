Морозы в Европе унесли уже более 60 жизней Среди погибших преимущественно бездомные и беженцы.

Фото: ru.tsn.ua

Холодная погода, установившаяся на прошлой неделе, унесла в Европе в целом более 60 жизней, сообщает DW.

Преимущественно это не защищенные от холода бездомные и беженцы. В частности, известно о как минимум восьми замерзших на Балканах, где тысячи людей в отдаленных регионах, отрезанных из-за снегопадов, остались без отопления во время морозов ниже минус 20 градусов по Цельсию, передает агентство Reuters.

Трагедии произошли в Сербии, Албании и Македонии - там погибли в основном пожилые люди.

За последние сутки в Польше погибли шесть человек. В Румынии заявили о шести новых смертях от переохлаждения за последние дни.

Местные власти в странах призывает помогать особенно уязвимым слоям населения, в частности бездомным.

Румыния также приостановила судоходство по Дунаю и обучения в школах.

После сокрушительной критики со стороны гуманитарных организаций греческие власти пообещали организовать переселение беженцев из палаточных лагерей в гостиницы. Мигранты жаловались на нечеловеческие условия на фоне обильных снегопадов на всей территории Греции, добавляет агентство AP.

7 января сообщалось, что жертвами холодов в Европе стали более двадцати человек.