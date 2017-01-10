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Скончалась журналистка, первой сообщившая о начале Второй мировой

Клэр Голлингворт умерла в Гонгконге в возрасте 105 лет.

Скончалась журналистка, первой сообщившая о начале Второй мировой
​Клэр Голлингворт
Фото: ВВС

Британская журналистка, которая первой сообщила о начале Второй мировой войны, умерла в возрасте 105 лет в Гонконге, передает ВВС.

Клер Голлингворт родилась в Лестере, Великобритания, в 1911 году. Она первой написала о вторжении Германии в Польшу в августе 1939 года. Голлингворт была молодым репортером в Daily Telegraph, когда сообщила сенсационную новость века.

Именно она заметила накопление немецких войск на польской границе, когда путешествовала из Польши в Германию в 1939 году.

До того как стать журналистом, Голлингворт помогла спасти тысячи людей от гитлеровских войск с помощью оформления британских виз.

В дальнейшем она была постоянным членом в клубе иностранных корреспондентов (FCC) в Гонконге, где и праздновала свой 105-й день рождения в октябре прошлого года.

Ранее сообщалось о кончине первого избранного президента объединенной Германии Романа Херцога.

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Тэги: Великобритания, Вторая мировая война, журналисты
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