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В Афганистане в результате взрыва ранены посол ОАЭ и губернатор провинции

Ответственность за нападение еще никто на себя не взял.

В Афганистане в результате взрыва ранены посол ОАЭ и губернатор провинции
Архивное фото

В Афганистане в результате взрыва в правительственном доме приемов в городе Кандагар погибли не менее 5 человек и ранены еще 14, среди которых посол Объединенных Арабских Эмиратов в Афганистане и губернатор провинции.

Взрыв произошел во время обеда, который давал губернатор в честь посла и еще нескольких дипломатов ОАЭ.

Как сказал афганской службе Радио Свобода представитель властей провинции Самим Хпалвак, бывший на месте происшествия, взрывные устройства, скорее всего, были заложены в диванах.

В Объединенных Арабских Эмиратах Министерство иностранных дел подтвердило ранения посла и еще нескольких дипломатов этой страны, не уточняя, скольких именно.

Ранее во вторник посольство ОАЭ в Афганистане публиковало в твиттере фотографии посла в Кандагаре, где он встречался с чиновниками провинции и принимал участие в церемонии закладки фундамента будущего приюта.

Ответственность за нападение еще никто на себя не взял.

Войска Объединенных Арабских Эмиратов участвовали в международной военной миссии под руководством НАТО в Афганистане после 2001 года, когда международные силы под руководством США свергли власть исламистского движения "Талибан".

Ранее сообщалось, что жертвами двойного теракта в Кабуле стали около 50 человек.

Напомним, в конце декабря, при взрыве в Кабуле пострадали депутат парламента с сыном.

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Тэги: Афганистан, ОАЭ, взрыв
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