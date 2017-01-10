Черногория опровергла информацию об инвестдеятельности сына Януковича в стране По информации СМИ, Александр Янукович инвестирует $13 млн в строительство в Черногории.

Фото: argumentua.com

Черногория официально заявила, что сын бывшего президента Украины Александр Янукович, который входит в санкционный список Евросоюза, не проводил в этой стране бизнес-сделок.

Об этом говорится в сообщении Агентства по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма Черногории, передает Радио Свобода.

Отмечается, что законодательство страны обязывает банки уведомлять агентство о попытке лиц, в отношении которых применяются санкции, осуществить любые операции. Пока же никакой информации о попытках Александра Януковича осуществлять в Черногории любую деловую деятельность или инвестиции не поступало, утверждают в организации.

В правительстве Черногории на запрос Радио Свобода тоже отрицали возможность какой-либо инвестиционной деятельности со стороны Александра Януковича.

В понедельник бульварное издание из Сербии Informer опубликовало статью о том, что сербская модель Сорая Вучелич, которая имеет компанию торговли недвижимым имуществом, якобы «соблазнила» Александра Януковича, который ради нее решил инвестировать в Черногории 13 миллионов евро.

Черногория, которая стремится вступить в Европейский Союз, присоединилась к санкциям ЕС, введенным из-за дестабилизации Украины в отношении России, российских и бывших украинских чиновников.