В Казахстане экс-министр экономики задержан за взятки в особо крупном размере В конце декабря в стране задержали еще трех чиновников, в том числе экс-главу спецслужбы.

Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, перед самым Новым годом отправленный в отставку, заключен под стражу по делу о взятках в особо крупном размере.

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

В конце декабря в Казахстане задержали еще трех чиновников, в том числе экс-главу спецслужбы.

"Бишимбаев задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору", - цитирует РИА Новости пресс-релиз Национального бюро по противодействию коррупции.

Бывший чиновник помещен в следственный изолятор.

Президент страны Нурсултан Назарбаев подписал указ об увольнении Бишимбаева 28 декабря 2016 года. Спустя два дня Назарбаев объявил, что министр лишился должности, так как в отношении него проводятся следственные действия, пишет Интерфакс.

Бишимбаев возглавлял министерство экономики Казахстана чуть более полугода, а до этого руководил национальным холдингом "Байтерек". В ноябре 2016 года были задержаны топ-менеджеры дочерней компании холдинга "Байтерек девелопмент". По версии следствия, они участвовали в коррупционной схеме по получению крупных взяток от строительных компаний, которые хотели принять участие в госпрограмме по строительству арендного жилья. После задержания его бывших подчиненных министр Бишимбаев говорил, что не был в курсе этих схем.

Как сообщалось, президент Филиппин пригрозил сбрасывать коррупционеров с вертолета.