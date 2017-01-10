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Кадыров проклял Сталина и поблагодарил Хрущева

Из-за депортации чеченский народ оказался "на краю пропасти".

Кадыров проклял Сталина и поблагодарил Хрущева
Фото: Предоставлено автором

Глава Чечни Рамзан Кадыров проклял Иосифа Сталина за приказ о депортации чеченцев и ингушей в 1944 году. Об этом он сказал, выступая на торжественном собрании в День восстановления государственности чеченского народа, передает РИА Новости. 

По словам Кадырова, из-за депортации чеченский народ оказался "на краю пропасти", за что несет ответственность Сталин. "Да будет он навечно проклят!" - написал Кадыров в Instagram. Также он от имени чеченского народа выразил благодарность Хрущеву за возвращение чеченцев на родину.

По приказу Сталина 23 февраля 1944 года чеченский и ингушский народы были высланы в Среднюю Азию и Сибирь, а Чечено-Ингушская автономия упразднена. Два народа провели в ссылке 13 лет и начали возвращаться домой после 9 января 1957 года, когда указом Хрущева их автономия была восстановлена, а ограничения на перемещение "спецпереселенцев" сняты.

Год назад Кадыров в Instagram проклял Иосифа Сталина и Лаврентия Берию за операцию по депортации чеченцев и ингушей.

Напомним, осенью 2016 Кадыров предложил силовикам расстреливать нарушителей покоя в Чечне.

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Тэги: Никита Хрущев, Иосиф Сталин, Чечня, депортация, Рамзан Кадыров
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