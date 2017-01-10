Умер первый избранный президент объединенной Германии Роман Херцог скончался в возрасте 82 лет.

Роман Херцог

В Германии в возрасте 82 лет скончался первый избранный президент страны Роман Херцог.

Херцог стал первым президентом Германии, которого избрали жители как Западной, так и Восточной Германии после ее объединения, и занимал свой пост с 1994 по 1999 год.

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнует немецкому народу в связи со смертью Херцога.

"Со смертью Федерального президента ФРГ Романа Херцога мир потерял великого европейца, пылкого сторонника сближения Украины с ЕС", - написал он в твиттере.