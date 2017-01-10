Резервный фонд России за год сократился почти в четыре раза Сейчас в нем 16 миллиардов долларов.

Совокупный объем Резервного фонда России на 1 января 2017 года составил 972,13 миллиарда рублей (16,03 миллиарда долларов). Объем Резервного фонда на 1 января 2016 года составлял 3 триллиона 640,57 миллиарда рублей (49,95 миллиарда долларов). Таким образом, за год объем резерва сократился в 3,7 раза, пишет издание "Сноб" со ссылкой на Минфин РФ.

На 1 декабря 2016 года объем Резервного фонда составлял 2,032 триллиона рублей (31,3 миллиарда долларов), то есть за месяц он сократился в 2,09 раза. В декабре Минфин РФ продал из Резервного фонда 6,87 миллиарда долларов, 6,44 миллиарда евро и 1,21 миллиарда фунтов стерлингов для финансирования дефицита бюджета.

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 января 2017 года составил 4,359 триллиона рублей (71,87 миллиарда долларов). На 1 января 2016 года объем ФНБ составлял 5 триллионов 227,18 миллиарда рублей (71,72 миллиарда долларов).

Напомним, в 2008 году Стабилизационный фонд России был разделен на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния.

Резервный фонд России формировался за счет нефтегазовых доходов. В лучшие годы его размер достигал 140 млрд долларов. Российское правительство активно использует Резервный фонд для латания дыры в бюджете.

Фонд национального благосостояния является частью механизма пенсионного обеспечения граждан России на длительную перспективу.