Жертвами двойного теракта в Кабуле стали около 50 человек Есть основания считать, что за нападением стоит "Талибан".

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В результате двойного взрыва в столице Афганистана Кабуле погибло около 50 человек, не менее 45 ранены.

Об этом пишет The Independent.

Террорист-смертник подорвал себя возле зданий парламента в Кабуле, после чего поблизости взорвался заминированный автомобиль.

Нападения произошли в час пик в районе, где обычно находится много людей.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт, однако есть основания считать, что за ним стоит исламистское движение "Талибан".

Напомним, в конце декабря при взрыве в Кабуле пострадали депутат парламента с сыном.