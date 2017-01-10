Жертвами двойного теракта в Кабуле стали около 50 человек
Есть основания считать, что за нападением стоит "Талибан".
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В результате двойного взрыва в столице Афганистана Кабуле погибло около 50 человек, не менее 45 ранены.
Об этом пишет The Independent.
Террорист-смертник подорвал себя возле зданий парламента в Кабуле, после чего поблизости взорвался заминированный автомобиль.
Нападения произошли в час пик в районе, где обычно находится много людей.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт, однако есть основания считать, что за ним стоит исламистское движение "Талибан".
Напомним, в конце декабря при взрыве в Кабуле пострадали депутат парламента с сыном.