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МИД Канады возглавит украинка по происхождению

Христя Фриланд некоторое время работала в Украине.

МИД Канады возглавит украинка по происхождению
Фото: liberal.ca

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо проведет кадровые перестановки в своем правительстве. Министром иностранных дел станет Христя Фриланд, мать которой - украинка.

Об этом сообщает CBC News.

Фриланд с ноября 2015 года министр международной торговли Канады.

Христя Фриланд родилась 8 февраля 1968 года, начинала карьеру как журналистка, в 90-х работала в Украине как стрингер Financial Times, The Washington Post и The Economist.

Затем занимала различные редакторские должности в изданиях Financial Times, Globe and Mail и Thomson Reuters. В 2013 году была избрана в парламент Канады.

С марта 2014 года Фриланд находится в числе официальных лиц Канады, которым запрещен въезд в Россию.

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Тэги: Канада, внешняя политика
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