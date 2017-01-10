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В Исландии сформировали новое правительство

Исландия вышла из политического, в котором находилась с октября.

В Исландии сформировали новое правительство
Фото: segodnya.ua

В Исландии три правоцентристские партии достигли согласия относительно формирования правительства, также сегодня будет назначен премьер-министр.

Об этом сообщает Iceland Monitor.

Правительственное соглашение было достигнуто вчера между Партией независимости, Партией реформ и партией "Светлое будущее". Сегодня будут назначены министры в новом правительстве, а лидер Партии независимости Бьярни Бенедиктссон станет премьер-министром.

Как сообщает агентство Рейтер, вместе коалиция будет иметь 32 места из 63-х в парламенте. Партия независимости получит 21 мандат, что делает ее крупнейшей в коалиции. При этом она выступает против членства в ЕС, в то время как две другие партии поддерживают такую идею.

Достижение соглашения означает выход из политического тупика с момента проведения общенациональных выборов в октябре, пишет агентство.

В ноябре три партии не смогли сформировать коалицию. "Левые зеленые" и "Пиратская партия" также осуществили неудачную попытку сформировать правительство до того, как вернули мандат Партии независимости.

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Тэги: Исландия, правительство
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