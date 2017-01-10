В Исландии сформировали новое правительство
Исландия вышла из политического, в котором находилась с октября.
В Исландии три правоцентристские партии достигли согласия относительно формирования правительства, также сегодня будет назначен премьер-министр.
Об этом сообщает Iceland Monitor.
Правительственное соглашение было достигнуто вчера между Партией независимости, Партией реформ и партией "Светлое будущее". Сегодня будут назначены министры в новом правительстве, а лидер Партии независимости Бьярни Бенедиктссон станет премьер-министром.
Как сообщает агентство Рейтер, вместе коалиция будет иметь 32 места из 63-х в парламенте. Партия независимости получит 21 мандат, что делает ее крупнейшей в коалиции. При этом она выступает против членства в ЕС, в то время как две другие партии поддерживают такую идею.
Достижение соглашения означает выход из политического тупика с момента проведения общенациональных выборов в октябре, пишет агентство.
В ноябре три партии не смогли сформировать коалицию. "Левые зеленые" и "Пиратская партия" также осуществили неудачную попытку сформировать правительство до того, как вернули мандат Партии независимости.