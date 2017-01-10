Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
Зигмунт Бауман: «Конец света – это отсутствие уверенности в завтрашнем дне»
Зигмунт Бауман: «Конец света – это отсутствие уверенности в завтрашнем дне»
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Фактор Боуи
Фактор Боуи
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
ГлавнаяМир

Навальный будет защищать в ЕСПЧ двух осужденных блогеров

Блогеры критиковали спецоперацию российских войск в Сирии.

Навальный будет защищать в ЕСПЧ двух осужденных блогеров
Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный будет представлять в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) интересы осужденных российских блогеров Антона Носика и Алексея Кунгурова. 

Об этом он сообщил на своем сайте

"Буду представлять интересы в Европейском суде двух граждан РФ: Антона Носика и Алексея Кунгурова. Оба будут обжаловать там нарушение своих прав, связанное с незаконным уголовным преследованием", - написал Навальный.

В декабре 2016 года Кунгурова - известного известного соратника Игоря Стрелкова-Гиркина приговорили к двум годам колонии-поселения за пост в LiveJournal (ЖЖ), в котором он критиковал спецоперацию российских войск в Сирии. Его осудили по части первой статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма). 

Ранее за пост в ЖЖ, в котором критиковалась российская спецоперация в Сирии, был осужден блогер и журналист Антон Носик. Его приговорили к штрафу в 500 тыс. рублей, однако позднее сумму сократили до 300 тыс. рублей. Носика осудили по статье 282 УК РФ (экстремизм).

"Суд" и над одним, и над другим был превращен просто в цирк, где над уголовно-процессуальным кодексом и здравым смыслом издевались самым изощренным образом", - написал Навальный.

После вынесения приговора Носик сообщил, что намерен обжаловать решение в ЕСПЧ.

Новости по теме:

Тэги: Россия, Сирия, Европейский суд по правам человека, блогеры, Алексей Навальный
Реклама

Читайте в разделе