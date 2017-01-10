Навальный будет защищать в ЕСПЧ двух осужденных блогеров Блогеры критиковали спецоперацию российских войск в Сирии.

Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный будет представлять в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) интересы осужденных российских блогеров Антона Носика и Алексея Кунгурова.

Об этом он сообщил на своем сайте.

"Буду представлять интересы в Европейском суде двух граждан РФ: Антона Носика и Алексея Кунгурова. Оба будут обжаловать там нарушение своих прав, связанное с незаконным уголовным преследованием", - написал Навальный.

В декабре 2016 года Кунгурова - известного известного соратника Игоря Стрелкова-Гиркина приговорили к двум годам колонии-поселения за пост в LiveJournal (ЖЖ), в котором он критиковал спецоперацию российских войск в Сирии. Его осудили по части первой статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма).

Ранее за пост в ЖЖ, в котором критиковалась российская спецоперация в Сирии, был осужден блогер и журналист Антон Носик. Его приговорили к штрафу в 500 тыс. рублей, однако позднее сумму сократили до 300 тыс. рублей. Носика осудили по статье 282 УК РФ (экстремизм).

"Суд" и над одним, и над другим был превращен просто в цирк, где над уголовно-процессуальным кодексом и здравым смыслом издевались самым изощренным образом", - написал Навальный.

После вынесения приговора Носик сообщил, что намерен обжаловать решение в ЕСПЧ.