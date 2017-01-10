Трамп назначит зятя своим старшим советником Джаред Кушнер уйдет с должности исполнительного директора компании его семьи.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп Фото: EPA/UPG

Избранный президент США Дональд Трамп назначит мужа своей дочери Иванки Трамп, бизнесмена Джареда Кушнера своим старшим советником.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По информации Bloomberg, Кушнер уйдет с должности исполнительного директора компании его семьи, чтобы получить возможность работать в администрации Трампа.

Он также избавится от некоторых активов и "откажется от конкретных вопросов, которые будут иметь прямое или предсказуемое влияние на его оставшиеся финансовые интересы".

В 2006 году Кушнер приобрел газету New York Observer, в 2008 году стал исполнительным директором девелоперской компании Kushner Properties. Во время президентской гонки он принимал активное участие в кампании Трампа.

Напомним, что WSJ узнала о возможном назначении зятя Трампа советником в Белом доме еще в ноябре 2016 года.