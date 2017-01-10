​Марин Ле Пен намерена вернуть автопроизводство во Францию в случае избрания президентом Лидер крайне правой партии считает, что французские компании должны платить налоги во Франции.

Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что будет выступать за возвращение автомобильного производства на территорию страны в случае ее избрания главой государства.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на интервью Ле Пен французским СМИ.

"Он [Трамп] принимает меры, за которые я выступаю на протяжении многих лет", - отметила Ле Пен, отвечая на вопрос журналистов о том, хотела бы она последовать примеру избранного президента США Дональда Трампа, пригрозившего ввести тарифы на произведенные вне США автомобили.

По ее словам, политика Трампа является "экономическим патриотизмом и разумным протекционизмом".

"Я не против того, чтобы объяснить французским компаниям, что они не могут уйти от налогов, которые они должны платить во Франции, что они не могут уйти в оффшор, не столкнувшись с определенными последствиями… Нужно делать выбор, выбор в сторону патриотизма", - подчеркнула она.

У французских автопроизводителей Renault и Peugeot есть заводы в Испании и Восточной Европе, напоминает Рейтер.

Напомним, что ранее в январе Трамп пригрозил Toyota пошлинами из-за завода в Мексике.