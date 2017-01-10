Украина ассоциируется в европейских институтах и столицах с плохими новостями, - Зеркаль Замглавы МИД считает основной проблемой Украины в ЕС неумение доносить положительную информацию о себе.

Елена Зеркаль Фото: mfa.gov.ua

Украина ассоциируется в европейских институтах и столицах с плохими новостями.

Об этом заявила заместитель главы МИД Елена Зеркаль в интервью "Европейской правде".

"Вспомните, перед запуском электронного декларирования у нас было очень много скандалов. Но после того, как декларирование запустилось, никто об этом особо и не говорит как о достижении. Хотя эта система считается самой передовой и прозрачной из всех существующих в Европе и мире", - напомнила она.

Дипломат отметила, что "мы очень хорошо рассказываем о своих неудачах, в том числе о возможных", но когда мы делаем что-то хорошо, то "не умеем это рекламировать".

"Здесь также есть вопросы к руководству НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции - ред.). Одно дело - рутинная работа, а другое - делать нормальный промоушен органа, который должен служить фактически визитной карточкой Украины. Да и вся наша законодательная база в сфере борьбы с коррупцией гораздо более продвинутая, чем в любой из стран-членов ЕС. Открытость реестров собственности, реестров ведения бизнеса, тот самый Prozorro и даже принят закон о предотвращении коррупции в спорте - это все то, что европейцам еще предстоит внедрить у себя, они этого еще не имеют", - сказала дипломат.

"Я понимаю, что у нас другие стартовые условия ... Но основная наша проблема - неумение доносить положительную информацию о себе", - заключила она.