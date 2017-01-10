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ЕС неоправданно затягивает с принятием решения по безвизу, - Зеркаль

Замглавы МИД надеется, что украинцы смогут ездить в ЕС без виз уже летом.

ЕС неоправданно затягивает с принятием решения по безвизу, - Зеркаль
Елена Зеркаль
Фото: mfa.gov.ua

ЕС неоправданно затягивает с принятием решения по либерализации визового режима с Украиной.

Об этом заявила заместитель главы МИД Елена Зеркаль в интервью "Европейской правде"

"Можно, конечно, их (ЕС - ред.) оправдывать и говорить, что проблема Турции и все остальное ... Но, на мой взгляд, это очень слабое оправдание", - отметила она.

По ее словам, сейчас Украина ждет окончания процедуры утверждения регламента об отмене визового режима. При этом она отметила, что у нее складывается впечатление, что решение по безвизу также связано с выборами во Франции. 

Зеркаль также отметила, что, вероятно, Грузия получит безвизовый режим с ЕС раньше, чем Украина. "Грузинский файл сейчас движется быстрее", - сказала она. 

Дипломат также подчеркнула, что МИД Украины будет делать все возможное, чтобы до лета 2017 года решение по безвизу для украинцев было принято. "Это для нас вопрос чести", - подчеркнула она.

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Тэги: Евросоюз, безвизовый режим, МИД
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