WSJ сообщила об опасных сближениях самолетов США и РФ в небе над Сирией Российские пилоты не включают опознавательные сигналы, "игнорируя международные протоколы".

Российские бомбардировщики Су-24 на военной авиабазе в провинции Латакия, Сирия

Российские пилоты в небе над Сирией не включают опознавательные сигналы, "игнорируя международные протоколы", и подлетают на опасное расстояние к американским самолетам.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Редко - если вообще когда-либо, они отвечают устно. Редко - если вообще когда-либо - они уступают дорогу. Мы уступаем им путь. Мы не знаем, что они могут и не могут видеть, и мы не хотим, чтобы они врезались в одного из нас", - рассказал газете бригадный генерал Чарльз Коркоран, командир 380-го экспедиционного крыла ВВС США, участвовавший в американских военных миссиях.

Полковник американских ВВС, командир 380-й экспедиционной операционной группы Пол Берч рассказал, что однажды российский самолет оказался на расстоянии "нескольких сотен футов" от американского истребителя и "не знал об этом".

Минобороны РФ не ответило на письменные запросы газеты о комментарии.

Россия и США в октябре 2015 года подписали меморандум о безопасности полетов в небе над Сирией, а в конце декабря Минобороны РФ и Пентагон провели видеоконференцию, на которой обсуждались меры по избежанию "инцидентов и недопонимания" в этой сфере.

Напомним, ранее в январе глава Пентагона назвал нулевым вклад России в борьбу с ИГИЛ.