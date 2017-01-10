Сын Януковича инвестирует $13 млн в строительство в Черногории, - СМИ Посредником станет 31-летняя сербская модель и звезда Playboy Сорая Вучелич.

Фото: informer.rs

Сын беглого президента Виктора Януковича Александр решил вложить 13 миллионов долларов в строительство недвижимости в Черногории.

Об этом пишет сербский таблоид Informer.

По информации издания, Янукович намерен строить в Черногории квартиры и бизнес-объекты. Побудила его к такому шагу 31-летняя сербская модель и звезда Playboy Сорая Вучелич, которая будет посредником в продаже.

Издание называет Януковича-младшего "успешным бизнесменом", "сыном экс-премьера" и не вспоминает о санкциях, наложенных на него в Черногории и во многих других государствах. Отмечается также, что с Вучелич он познакомился в прошлом году на черногорском побережье.

"Александр летом прошлого года был в Черногории, где и встретил Сораю через общих друзей. Александр рассказал, что имеет разрешение на строительство, и что планирует инвестировать в Черногории. Сорая ему сказала, что и она уже некоторое время имеет подобные планы", - пишет издание со ссылкой на источник.

Напомним, в октябре 2016 года Генпрокуратура предъявила Александру Януковичу подозрение по делу "Межигорья".