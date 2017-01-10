Госдеп США извинился перед ЛГБТ-сообществом за десятилетия дискриминации Керри напомнил, что в последние годы Госдеп прилагал большие усилия для защиты прав ЛГБТ.

Джон Керри Фото: Скриншот с онлайн-трансляции

Госсекретарь США Джон Керри принес извинения представителям ЛГБТ-сообщества и другим сотрудникам Госдепартамента, которые столкнулись с дискриминацией из-за своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам Керри, с 1940-х годов Госдеп "на протяжении десятилетий" "был среди многих государственных и частных работодателей, допускающих дискриминацию в отношении сотрудников и соискателей на основе их сексуальной ориентации". В частности, некоторых сотрудников вынуждали увольняться, а других людей не брали на работу.

Он подчеркнул, что "эти действия были неправильны тогда, как они неправильны и сегодня".

"От имени Госдепартамента прошу прощения у тех, кто столкнулся с такой практикой в прошлом и подтверждаю приверженность департамента ценностям многообразия и вовлеченности всех наших сотрудников, включая членов ЛГБТ сообществ", - цитирует слова госсекретаря издание Politico.

Керри напомнил, что в последние годы для защиты прав представителей ЛГБТ ведомство прилагало большие усилия. В частности, в 2015 году в Госдепе был учреждена должность спецпосланника по правам ЛГБТ-сообщества.

Напомним, в августе 2015 года Белый дом впервые взял на работу трансгендера.